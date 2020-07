प्रेग्नेंसी के दौरान वजन को कम करने के लिए परफेक्ट है ये एक्सरसाइज और डाइट प्लान लाइफ़स्टाइल डेस्क। प्रेग्नेंसी के दौरान और बच्चे के जन्म देने के बाद महिलाओं का वजन बढ़ना स्वभाविक है। इसलिए इसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहने की जरूरत नहीं। शरीर को पहले जैसे शेप में लौटाना बेशक आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। रोजाना घर के काम-काज करने के साथ बच्चे की देखभाल करते हुए ही आप कई किलो वजन कम कर सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक्सरसाइज और डाइट का सहारा लेना चाहती हैं तो किस तरह के वर्कआउट रहेंगे बेस्ट, इसके बारे में जान लेना है जरूरी। कुछ खास एक्सरसाइज 1- मासंपेशियों को टोन करने के लिए उनमें खिंचाव यानी स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज करें। इसके लिए हलके और धीरे-धीरे से शरीर के हर हिस्से को बारी-बारी से खिंचाव दें। शुरुआत माथे से करें, फिर गले, हाथ और धीरे-धीरे शरीर के अन्य हिस्सों पर खिंचाव दें। 2- सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और गहरी सांस लें। सांस इतनी गहरी हो कि पेट की मांसपेशियों पर बल पडे। उसके बाद धीरे-धीरे सांस छोडें। इस एक्सरसाइज को शिशु के जन्म के बाद के शुरुआती दिनों में लगातार करें। 3- पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को थोडा सा खोल कर रखें। धीरे-धीरे हाथों को ऊपर उठाएं, लेकिन कोहनी मुडनी नहीं चाहिए। पैर भी जमीन पर टिकाए रखें। फिर दोनों हाथों को वापस जमीन पर लाएं। इसे कई बार दोहराएं। इससे पेशियां खिचेंगी और मजबूत होंगी। 4- पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को साइड में रहने दें। धीरे-धीरे पैरों को उठाएं, लेकिन पंजे और एडी को जमीन पर ही टिकाएं रखें। कमर के हिस्से को भी उठाएं, लेकिन हाथ और पैर नहीं उठने चाहिए। 5- पीठ के बल लेटकर दाएं पैर को सीधा रहने दें और बाएं पैर को उठाएं। लेकिन ध्यान रखें आपके पंजे और एडी जमीन पर ही रहें। हाथ को सीधा करते हुए घुटने तक ले जाएं। लेकिन उसे टच न करें। साथ ही बायीं ओर ही सिर को ऊपर उठाएं और लेटी रहें। इसी एक्सरसाइज को अब दाएं पैर से करें। 6- सीधी लेट जाएं और कोहनियों को तकिए के ऊपर रखें। साथ ही बटक को ऊपर उठाकर पेट पर बल देते हुए गहरी-गहरी सांसें लें। 7- पीठ के बल लेट जाएं और हाथों को सिर के नीचे रखें। साथ ही पैरों को भी जमीन पर टिकाएं। पीठ के बल सीधे लेटे हुए पेट पर बल देते हुए पैरों को जितना ऊपर उठा सकती हैं, उठाएं। 2 सेकंड रुकें फिर सामान्य स्थिति में आएं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com