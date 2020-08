अफ्रीकी व्यक्ति ने गाया किशोर कुमार का ऐसा गाना, देख आ जाएगी हंसी लाइफस्टाइल डेस्क। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख आप आश्चर्य व्यक्त करेंगे। इस वीडियो में एक अफ्रीकी व्यक्ति ने जिस तरह से हिंदी गाने को गाने की कोशिश की है, वह प्रशंसनीय है। इस वीडियो में साफ़ देखा जा रहा है कि एक अफ्रीकी व्यक्ति नारियल की पेड़ पर चढ़ने की मुद्रा में है। Rote rote hasna seekho… (Learn to laugh when you're crying) Haste haste rona…. (Learn to cry when you're laughing) pic.twitter.com/EkXm4WBeM0 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 30, 2020 तभी उसका मन फ़िल्मी हो जाता है। इसके बाद वह गाना शुरू कर देता है। इसके लिए वह एक ऐसे गाने को चुनता है जो दिल को छू जाती है। वह व्यक्ति अमिताभ बच्चन की फिल्म अंधा कानून का गाना गाता है। इस गाने को दिवंगत किशोर कुमार ने गाया है। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना जितनी चाभी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना जितनी चाभी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना इस दौरान वह गाने के समय धुन भी प्रस्तुत करता है। इसके बाद वह नाचने लगता है। वहीं, साथ में खड़े लोग भी इस गाने को गुनगुना रहे हैं। वीडियो बेहद ही मजेदार है। हिंदी फिल्मों और गानों का पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने सोशल मीडिया ट्विटर पर अपने अकांउट से शेयर किया है। सुशांत नंदा के इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 10 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं। वहीं, तकरीबन 1 हजार लोगों ने लाइक किया है । जबकि कुछ लोगों ने कमेंट भी किए हैं, जिनमें उन्होंने व्यक्ति की प्रशंसा की है। एक यूज़र अजय ने लिखा है-वर्तमान समय में प्रासांगिकता दर्शाता यह गीत जितनी चाबी भरी राम ने ,उतना चलें खिलौना। एक अन्य यूज़र दीपक ने लिखा है-सर वाकई में भाई ने बहुत अच्छा गाया है। एक अन्य यूज़र शिवी ने लिखा है- वह वर्तमान समय में बॉलीवुड गायकों से अच्छा गा रहा है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com