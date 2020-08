अफगानिस्तान को मिली बड़ी कामयाबी, ISIS खुरासान का चीफ असदुल्लाह ओरकजई अफगानिस्तान में मारा गया काबुल। कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अफगानिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी नैशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्यॉरिटी (NDS) के मुताबिक, ISIS Khorasan की खुफिया इकाई का प्रमुख असदुल्लाह ओरकजई की मौत हो गई है। देश की खुफिया एजेंसी द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक, NDS की स्पेशल यूनिट्स ने पाकिस्तान के निवासी इस कुख्यात आतंकी को मार गिराया है। बता दें कि ओरकजई का असली नाम जियाउर्रहमान था और वह अफगानिस्तान में अंजाम दिए गए कई आतंकी हमलों में शामिल था। भारत और चीन की सेनाओं के बीच आज LAC के पास कोर कमांडर-स्तर की वार्ता NDS ने अपने बयान में कहा, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय की विशेष इकाइयों ने टारगेट ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की अखेल ओरकजई एजेंसी के मूल निवासी जियाउर्रहमान, जिसे असदुल्लाह ओरकजई के नाम से जाना जाता था, को मार गिराया है।’ ओरकजई ने अफगानिस्तान में कई घातक हमलों को अंजाम दिया था जिसमें कई निर्दोष लोगों की जानें गई थीं। एनडीएस ने कहा कि अफगानिस्तान के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को यह याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी भूमिका है और वह आतंकवादियों की जड़ों को कुचलकर रख देगा। अरविंद केजरीवाल का बयान- ज़हरीली शराब पीने से लोगों की मौतों के मामले की जांच CBI से हो 4 अप्रैल को NDS ने अब्दुल्ला ओरकजई, जिसे कि असलम फारूकी के नाम से भी जाना जाता है, की गिरफ्तारी की घोषणा की थी। असलम फारूकी इस्लामिक स्टेट की खुरासान शाखा का एक बड़ा नेता माना जाता है। फारूकी के साथ इस्लामिक स्टेट की खुरासान यूनिट के 19 अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था। एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार हुए इन लोगों में कारी जाहिद और अबू तल्हा के नाम से पहचाने जाने वाले सैफुल्लाह भी शामिल थे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com