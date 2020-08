आईएस ख़ुफ़िया इकाई का प्रमुख अफगानिस्तान में हुई सैन्य कार्रवाई में ढेर

आईएस ख़ुफ़िया इकाई का प्रमुख अफगानिस्तान में हुई सैन्य कार्रवाई में ढेर काबुल। अफगानिस्तान में अफगान नेशनल डायरेक्टरेट फॉर सिक्योरिटी (एनडीएस) की कार्रवाई में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के ख़ुफ़िया इकाई का प्रमुख असदुल्लाह ओरकज़ई मारा गया। एनडीएस ने बयान जारी कर कहा कि एनडीएस के विशेष सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के अखाली ओरकजई पाकिस्तान एजेंसी के मुख्य निवासी जिया उर रहमान उर्फ़ असदुल्लाह ओरकज़ई को एक अभियान में ढेर कर दिया। रामायण करूणा, सहानुभूति, समावेश और लोकतंत्र का आधार : वेंकैया नायडू उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने यह अभियान नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर में शनिवार देर रात चलाया। बयान में कहा कि ओरकज़ई न केवल क्षेत्र में आईएस का संचार तंत्र विकसित करने के लिए जिम्मेदार था, बल्कि अफगानिस्तान में नागरिकों पर आतंकवादी हमलों का भी दोषी था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी संगठनों के सदस्यों की भी बर्बर तरीके से हत्या कर देता था जिसकी वजह से उसे आईएस का कसाई कहा जाता था। एनडीएस ने कहा कि यह अभियान देश में आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने और आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों को खत्म करने के लिए बनाई गयी सुरक्षा तंत्र की व्यापक योजना का हिस्सा था। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com