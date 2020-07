अफगानिस्तान के रिहाइशी इलाके में हुए पाकिस्तानी रॉकेट हमले में 9 लोगों की मौत काबुल। अफगानिस्तान के स्पिन बोलदक में रिहाइशी इलाके में हुए पाकिस्तानी रॉकेट हमले में कम से कम 9 नागरिकों की मौत हो गई है। रॉकेट हमले में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। बता दें कि इससे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना द्वारा उसके क्षेत्र में निरंतर घुसपैठ को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पत्र लिखा और कहा कि अगर द्विपक्षीय तरीके से तनाव कम नहीं होता है तो वह 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र संस्था से इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने और कार्रवाई करने के लिए कहेगा। आतंकी खतरे के कारण अयोध्या को सील करने की तैयारी, 4 अगस्त से नहीं मिलेगा प्रवेश संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि अदेला राज ने पाकिस्तानी सैन्य बलों द्वारा अफगान क्षेत्र में हाल के घुसपैठों की जानकारी देने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखा। काबुल ने फरवरी और अगस्त 2019 में भी सुरक्षा परिषद को अपनी चिंताओं से अवगत कराया था। रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाएं ये होममेड एंटी एजिंग सीरम राज ने पत्र में कहा कि 15 जुलाई को पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सीमा चौकियों और कुनार प्रांत के साराकानो तथा असद अबाद जिलों में रिहायशी इलाकों में ‘‘बिना उकसावे के तोपें दागनी’’ शुरू की। उन्होंने कहा कि इससे अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के चार सदस्य और दो महिलाओं समेत छह नागरिकों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हुए तथा लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com