भाजपा का फैसला, LED स्क्रीन के जरिये होगा 70 विधानसभा क्षेत्रों में भूमिपूजन का सीधा प्रसारण नई दिल्ली। अयोध्या में श्रीराम मंदिर भूमि पूजन समारोह से आम जनता को जोड़ने के लिए भाजपा भी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। भूमि पूजन समारोह लोग सामूहिक तौर पर देख सकें इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एलईडी स्क्रीन लगाने का फैसला किया गया है। घरों में दीप माला भी की जाएगी। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।पांच अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन करेंगे। ट्रैफिक नियम: ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने पर लगेगा 10000 रुपए जुर्माना भाजपा नेताओं का कहना है कि लंबे संघर्ष के बाद यह अवसर आया है। लोगों में इसे लेकर भारी उत्साह है। कोरोना संकट के कारण आम लोग इस ऐतिहासिक अवसर पर अयोध्या नहीं जा सकेंगे। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि लोग सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को देख सकें इसके लिए प्रत्येक विधानसभा में एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। कार्यकर्ता स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस गौरवशाली पल को देखेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता उस दिन दीप जलाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि पांच अगस्त का दिन सभी के लिए यादगार रहने वाला है। भाजपा के मुताबिक, दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में राम जन्म भूमि पूजन का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। 5 अगस्त को भाजपा नेता और कार्यकर्ता तो दीप जलाएंगे, साथ ही दिल्ली वासियों को भी दीप जलाने के लिए प्रेरित करेंगे। भाजपा कार्यकर्ता पड़ोसियों को भी दीप जलाने के लिए प्रेरित करेंगे। गर्लफ्रेंड अंकिता बोली- 'मैं डंके की चोट पर बोल सकती हूं वो डिप्रेशन में नहीं था' आदेश कुमार गुप्ता ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोग मौजूद रहेंगे, वहीं दिल्ली में भाजपा नेता और तमाम कार्यकर्ता दीप जलाकर इस अवसर पर जश्न मनाएंगे। यह देशवासियों को ऐतिहासिक मौका होगा। दिल्ली में उत्सव जैसा माहौल वहीं दिल्ली प्रदेश भाजपा के महासचिव राजेश भाटिया की मानें तो दिल्ली में भाजपा 5 अगस्ता को उत्सव के रूप में मनाएगी और कोशिश होगी कि दिल्ली का हर शख्स इस खुशी में शिरकत करे। हम दिल्ली के लोगों के साथ इस दिन को दिवाली की तरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं।