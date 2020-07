धारा 370 को हटे 1 साल पूरा होने को, घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटे एक साल पूरा होने को आ रहा है। इस बीच पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक साल पूरा होने से पहले पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की कोशिशों में तेजी कर दी है। गुप्तचर एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में सीमा से सटे इलाकों में बड़ी संख्या में आतंकियों का जमावड़ा है। ये आतंकी 5 अगस्त से पहले भारत में घुसकर बड़ी आतंकी साजिश को कअंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। आतंकियों की इस नापाक कार्रवाई में वहां की सेना भी भरपूर मदद दे रही है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आज गहलोत सरकार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक सूत्रों के अनुसार सीमा से सटे कुछ इलाकों में आतंकी भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में हैं। पुष्ट सूचना के अनुसार केरन सेक्टर से दूसरी ओर पाकिस्तान के दुधनियाल में जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी जमे हुए हैं। वहीं लश्कर के 5 आतंकी केरन सेक्टर के दूसरी ओर अथमुकाम में जमे हैं। वहीं पुंछ सेक्टर में कठुआ के फॉरवर्ड एरिया में जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में देखे गए हैं। वहीं तंगधार सेक्टर के जुरा में अल बद्र के 6 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में हैं। इसके अलावाा नौशेरा के गई में 4 आतंकी देखे गए हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com