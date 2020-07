बीजेपी सांसद बोलीं- राम मंदिर बनने के बाद खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस दौसा। राजस्थान में जारी राजनीतिक क्राइसिस के बीच भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद ने अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दौसा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद जसकौर मीणा ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद देश में कोरोना वायरस का संक्रमण अपने-आप खत्म हो जाएगा। अब जसकौर मीणा के इस बायन के बाद हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। साथ ही बीजेपी सांसद विपक्षी नेताओं के निशाने पर भी आ गई हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होते वक्त आराध्या ने अमिताभ बच्चन को गले लगाकर कही ये बात दरअसल, जसकौर मीणा कोई पहली ऐसी नेता नहीं है, जिन्होंने कोरोना वायरस को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी कहा था कि राम मंदिर का निर्माण शुरू होते ही कोरोना का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। धीरे-धीरे कोरोना का सफाया हो जाएगा। पांच दिन पहले रामेश्वर शर्मा ने दावा किया था कि जल्द ही कोरोना का विनाश होना शुरू हो जाएगा। उनका कहना था कि राम मंदिर निर्माण शुरू होते ही कोरोना का नाश होना प्रारम्भ हो जाएगा। पीएम मोदी 5 अगस्त को करेंगे भूमि पूजन बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी 5 अगस्त को 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। वहीं, सोमवार को बीकानेर के रहने वाले श्यामसुंदर सोनी ने सरयू तट पर 21000 दीप प्रज्वलित कर भगवान के भूमि पूजन के उत्सव की शुरुआत कर दी। सरयू आरती से पहले सरयु के घाटों पर 21000 दीपों को प्रज्वलित किया गया। इस दौरान दीपों से भगवान राम के नाम और ॐ की आकृतियां उकेरी गईं। कोरोना काल में लोग अपने घरों पर ही रहकर रामलला के भूमि पूजन के उत्सव को मनाएं अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की थी कि कोरोना काल में लोग अपने घरों पर ही रहकर रामलला के भूमि पूजन के उत्सव को मनाएं। उन्होंने कहा था कि आधारशिला रखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। उस दौरान पूरी अयोध्या उनके भूमि पूजन में अपने घरों से ही सम्मिलित हों। लोग अपने घरों से ही धार्मिक अनुष्ठान करें और घरों पर ही दीपक जलाएं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com