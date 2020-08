घरेलू उपचार से दूर होंगे चेहरे के दाग-धब्बे और आएगा गजब का निखार! लाइफ़स्टाइल डेस्क। सबसे अधिक पिंपल्स की समस्या ऑयली त्वचा वालों को होती है। जिसके कारण उनके चेहरे पर निशान हो जाते है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपचारों को अपना सकते हैं। एक खूबसूरत चेहरे पर ज्यादा निखार तब आता है जब उस पर किसी तरह का कोई दाग-धब्बा न हो। ये ही कारण है कि हर किसी की तमन्ना अपने चेहरे को साफ और बेदाग बनाने की ही होती है। तरह-तरह की दवा या क्रीम से हमारे चेहरे पर हो रहे मुंहासे तो सही हो जाते हैं, लेकिन उसके निशान चेहर पर रह ही जाते हैं और फिर इससे चेहरा काफी खराब लगने लगता है। ब्यूटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे अधिक पिंपल्स की समस्या ऑयली त्वचा वालों को होती है। जिसके कारण उनके चेहरे पर निशान हो जाते है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपचारों को अपना सकते हैं। इसे उपयोग करने वाले ज्यादातर लोगों का मानना है कि इससे आपके चेहरे पर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। आइए आपको इन्हीं घरेलू उपचार के बारे में बताते हैं… त्वचा के लिए बेसन काफी अच्छा माना जाता है। इससे त्वचा की रंगत में भी बदलाव आता है। नुस्खों को बताने वाले कहते हैं कि बेसन को चेहरे पर लगाने से मृत त्वचा हटने के साथ ही कसाव होता है। इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच बेसन, एक चम्मच शहद और थोड़ा सा दूध डालकर अच्छे से मिला ले। इस तरह से एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इसे अपने चेहरे पर करीब 20 मिनट के लिए लगाकर रखें और फिर चेहरे को साफ पानी से वॉश कर लें। इस तरह से हफ्ते में 2 बार करने पर आपको अपने चेहरे पर बदलाव नजर आने लगेगा। ब्यूटी एक्सपर्ट्स के अनुसार त्वचा के लिए पपीता भी काफी अच्छा साबित होता है। इसकी मदद से त्वचा के पोर्स छोटे और त्वचा में कसाव आता है। इसके लिए आपको पपीते को काटकर अच्छे से मैश करना होगा। इस तरह से पपीता का एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को करीब 15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर जब ये सूख जाए तो अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा साफ भी हो जाएगी। टमाटर में प्राकृतिक एसिड मौजूद होता है, जो हमारे त्वचा के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसकी मदद से त्वचा के पोर्स छोटे होते हैं। इसके लिए आपको अपने चेहरे पर करीब 30 मिनट के लिए अपने चेहरे पर टमाटर का रस लगाना होगा। इसके बाद ताजे पानी से अपने चेहरे को धो लें। ब्यूटी एक्सपर्ट्स के अनुसार त्वचा के लिए खीरा काफी अच्छा साबित होता है। इससे त्वचा पर नमी बनी रहती है। आप चाहे तो खीरे का पेस्ट या फिर आइस क्यूब बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों के नीचे हो रहे काले घेरे को हटाने के लिए भी खीरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने चेहरे पर खीरे के स्लाइस काटकर लगाना होगा। इसके अलावा खीरे के पेस्ट को चेहरे पर लगाने से त्वचा के पोर्स छोटे भी हो जाते हैं। नींबू में कई तरह के गुण मौजूद होते हैं। इसकी मदद से त्वचा के पोर्स को टाइट किया जा सकता है। इसके अलावा ये त्वचा को साफ भी करता है। अपने चेहरे पर करीब 20 मिनट के लिए नींबू के रस को लगाकर रखें, इससे त्वचा पर जमें बैक्टीरिया भी नष्ट जाएंगे। ध्यान रहे, अगर आपकी सेंसटिव त्वचा है तो इसमें पानी जरूर मिलाकर ही अपने चेहरे पर लगाएं। अंडे बालों के साथ त्वचा के लिए भी काफी अच्छा साबित होता है। अगर आपके चेहरे पर ब्लैकहेड्स हैं तो आप अंडे की मदद से इसे खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको अंडे के सफेद भाग का एक पेस्ट बनाकर उसे करीब 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाना होगा। इसके बाद गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लें। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com