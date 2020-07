यहाँ के मंदिर में अखंड ज्योति से निकलता है केसर लाइफ़स्टाइल डेस्क। आज के समय में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अजीबो गरीब बातों के लिए मशहूर हैं. वहीं कई ऐसे मंदिर भी हैं जिनमे कई तरह के रहस्य दबे हुए हैं और उन रहस्यों के बारे में कोई नहीं जानता. अब आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ मां की आराधना के लिए जलने वाली अखंड ज्योति से केसर निकलती है. जी हाँ, यह मंदिर राजस्थान के जोधपुर जिले में बिलाडा में है. इस मंदिर में नवदुर्गा अवतार आई माता जी निवास करती हैं. कहा जाता है इस मंदिर की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ मां की आराधना के लिए जलने वाली अखंड ज्योति से केसर का निर्माण होता है. इसी वजह से पूरे भारत से लोग आई माता जी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं. इस मंदिर के बारे में वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने भी प्रज्ज्वलित ज्योति पर शोध किया है. उनका कहना है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया. वहीं बाद में उन्हें भी आई माता के चमत्कार को मानना पड़ा. कहते है इस मंदिर की अखंड ज्योति से निकलने वाले केसर को आंखों में लगाने के बाद सभी बीमारियां जड़ से खत्म होती है. ऐसा कहा जाता है कि 550 साल पूर्व आई माताजी ने इस अखंड ज्योत को जलाया था और उसी के बाद से यह ज्योत निरंतर जल रही है. आपको हम यह भी बता दें कि आई माता का ये मंदिर जोधपुर से 80 किमी दूर जयपुर रोड पर बना हुआ है. कहते है कि यहां पर माता आई थी, इसी कारण इस मंदिर का नाम आईजी माता का मंदिर पड़ गया था Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com