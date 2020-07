8 हजार से अधिक विदेशियों ने छोड़ा नेपाल, आव्रजन विभाग ने बतायी ये वजह काठमांडू। नेपाल में कोरोना महामारी के कारण 24 मार्च से लागू लॉकडाउन के दौरान अब तक 8,004 विदेशियों सहित 15,000 से अधिक लोग हवाई मार्ग से नेपाल छोड़ चुके हैं। नेपाल के आव्रजन विभाग ने यह जानकारी दी है। देश में हालांकि 22 मार्च से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हैं। नेपाल सरकार ने हालांकि मानवीय उद्देश्य के लिए और चिकित्सा उपकरणों की डिलीवरी के लिए चार्टर्ड उड़ानों की अनुमति दी है। सुशांत सिंह मामले में पिता ने रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का दर्ज कराया केस नेपाल की कैबिनेट ने 20 जुलाई को लगभग चार महीने के बाद लॉकडाउन को समाप्त करने और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को 17 अगस्त से फिर से शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया। आव्रजन विभाग ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि 8,004 विदेशियों सहित 15,688 लोग विभिन्न देशों द्वारा भेजे गये चार्टर्ड उड़ानों की मदद से नेपाल छोड़ गये। आव्रजन विभाग के सूचना अधिकारी राम चंद्र तिवारी ने बताया कि नेपाल छोड़कर जाने वालों में से अधिकांश विदेश में पढ़ रहे नेपाली छात्र हैं, जो लॉकडाउन से पहले नेपाल आए थे या नेपाली लोगों के ऐसे रिश्तेदार जो विदेश में रह रहे हैं और कुछ नेपाली प्रवासी श्रमिक भी हैं। विभाग के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान नेपाल छोड़कर जाने वालों में सबसे अधिक अमेरिकी नागरिक हैं। विभाग के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 1,214 अमेरिकी नागरिकों और उसके बाद 897 ब्रितानी नागरिकों ने नेपाल छोड़ा है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com