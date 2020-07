कुशीनगर में पडरौना तहसीलदार सहित 69 नए कोरोना संक्रमित मिले कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कोरोना के 69 नए संक्रमित मरीज मिले। इनमें तहसीलदार सदर समेत पुलिस और ब्लॉक कर्मी भी शामिल हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 692 हो गई है। सीएमओ डॉ. एनपी गुप्ता ने कहा कि आरटीपीसीआर, ट्रूनॉट और एंटीजन किट से हुई 715 जांचों की शुकवार की सुबह तक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें 646 निगेटिव तथा 69 पॉजिटिव केस हैं। इन्हें लेकर संक्रमित मरीजों की कुल संख्या अब 692 हो गई है। एक्टिव पॉजिटिव केस की संख्या अब 279 हो गई है। चीन में लौटा कोरोना, 127 नए संक्रमित मरीज मिले सीएमओ ने बताया कि 103 संदिग्ध व्यक्तियों का सैंपल कोरोना जांच के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। बृहस्पतिवार को तीन मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर चले गए। इस तरह अब तक कुल 359 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 10 संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। जिले में 141 कंटेनमेंट एरिया हैं, जहां संक्रमित मरीज मिलने की वजह से प्रशासन की ओर से सील किया गया है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com