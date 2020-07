एस एस बी ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार जब्त माल सहित तस्करसिद्धार्थनगर। सोमवार को 43 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, सिद्धार्थनगर की सीमा चौकी बजहा के जवानों ने भारत से नेपाल तस्करी करते समय दो तस्करों जलालुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन,हाफ़िज़ पुत्र अनवर अली गाँव-गौरी, थाना-कोतवाली कपिलवस्तु,जिला- सिद्धार्थनगर को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार के कपड़ों व उर्वरक की तस्करी करते समय सीमा स्तम्भ संख्या 551(46)के पास भारतीय क्षेत्र में गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए कपड़े,उर्वरक,एक मोटरसाइकिल व चार साइकिलों के साथ दोनों तस्करों को सीमा शुल्क कार्यालय ककरहवा, सिद्धार्थनगर को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर दिया जहाँ जब्त किये गए सामान की कुल कीमत करीब एक लाख रुपये आँकी गयी है। गिरफ्तारी में 43 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी बजहा के मुख्यआरक्षी संजय कुमार सिंह,रामदयाल सिंह, विनायक तिवारी व आरक्षी अमित कुमार शामिल रहे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com