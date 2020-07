वाराणसी में 37 नए कोरोना पॉजिटिव ,संक्रमितों की संख्या 2268 पार वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंगलवार को 37 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिले में इस वैश्विक महामारी से संक्रमितों की संख्या 2268 पहुंच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को खरीदने के है करीब आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज बीएचयू लैब से प्राप्त 271 जांच रिपोर्टों मेंं 37 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इस प्रकार यहां कुल संक्रमितों की संख्या 2268 हो गई। उन्होंने बताया कि अब तक 44 लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 921 कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वस्थ्य होने के बाद कोविड अस्पतालों से छुट्टी दी गई है जबकि 1303 का इलाज चल रहा है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com