सिद्धार्थनगर में 32 नये कोरोना पॉजिटिव मिले, संक्रमितों की संख्या 732 पहुंची सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में गुरुवार को 32 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद जिले में इनकी सख्या बढ़कर 732 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज प्राप्त जांच रिपोर्ट में 32 नये संक्रमितों की पुष्टि हुई । इनमें छह सदर, 10 शोहरतगढ़ ,15 बासी और एक डुमरियागंज तहसील का हैं। इन संक्रमितों में चार पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 732 संक्रमितों में से अभी इलाज के दौरान 12 मरीजो की मृत्यु हो चुकी है जबकि 435 ठीक हो चुके है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री PM मोदी के आगमन से पहले अयोध्या के दौरे का लेंगे जायजा अभी 285 कोरोना एक्टिव मरीजों का जिला अस्पताल के अलावा बस्ती, गोरखपुर और लखनऊ के कोविड-19 अस्पतालों में इलाज चल रहा है| उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 25696 नमूने जांच के लिए भेजे गये हैं। अभी 1172 नमूनों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है| Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com