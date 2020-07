32 सेकंड के मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी, 7 जोन में किया गया सुरक्षा का दायरा अयोध्या। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यहां चल रही तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। चूंकि, कोरोना संकट के कारण भूमि पूजन में अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए लाखों राम भक्तों को मंदिर निर्माण से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। भूमि पूजन के लिए संगम से लिया गया जल और मिट्टी, कल अयोध्या ले जाया जाएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की भावना थी राम मंदिर भूमिपूजन कार्यक्रम में वे सारे लोग शामिल हों जिन्होंने राम मंदिर निर्माण आंदोलन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग किया था, लेकिन कोविड-19 के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि, लोग भूमि पूजन का प्रसारण दूरदर्शन पर लाइव देख सकेंगे। उन्होंने रामभक्तों से आग्रह किया कि शाम को अपने घर पर दीपक जलाकर दिव्य भव्य अवसर का स्वागत करें। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए लखनऊ के राम लीला समिति की मिट्टी अयोघ्या भेजी गई इस बीच, पीएम नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त के अयोध्या दौरे पर सुरक्षा का प्लान तैयार किया गया है। खास तौर पर उन रास्तों पर जहां से पीएम मोदी राम जन्मभूमि परिसर में जाकर राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। सुरक्षा का दायरा बढ़ा कर 7 जोन में कर दिया गया है। डीएम एके झा के मुताबिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। पीएम मोदी 5 अगस्त को साढ़े 11 बजे राम मंदिर का भूमि करेंगे। पीएम को 32 सेकंड के मुहूर्त में भूमि पूजन करना है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com