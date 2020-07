देश में कोरोना के रिकॉर्ड 52 हजार नये मामले, संक्रमितों का आंकड़ा 15.83 लाख के पार

देश में कोरोना के रिकॉर्ड 52 हजार नये मामले, संक्रमितों का आंकड़ा 15.83 लाख के पार नयी दिल्ली। देश में कोरोना महामारी की भयावह होती स्थिति के बीच पिछले 24 घंटों में संक्रमण के सर्वाधिक 52 हजार से अधिक नये मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 15.83 लाख के पार हो गयी है तथा अब तक करीब 35 हजार लोगों की इससे मौत हो चुकी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के आधार पर पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 52,123 मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 15,83,792 हो गयी है जबकि 775 लोगों की इस बीमारी से मौत होने से अब तक 34,968 लोगों की मौत हो चुकी है। इस अवधि में 32,553 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं जिससे स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 10,20,582 हो गयी है। वहीं इस अवधि में संक्रिय मामलों 18,795 की वृद्धि होने से इनकी संख्या 5,28,242 हो गयी है। 100 लोगों की हत्या करने वाला डॉक्टर डेथ किया गया गिरफ्तार, कई लोगों की बेरहमी से की थी हत्या दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में स्वस्थ होने वालों की तुलना में संक्रमण के अधिक मामले आने से सक्रिय मामले बढ़े हैं। दिल्ली में जहां सक्रिय मामलों में 117 की कमी आयी है, वहीं हिमाचल में 25, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में आठ, मेघालय में आठ और मिजोरम में तीन की कमी आयी है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में दो दिन तक सक्रिय मामले कम रहने के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान इसमें 1435 की वृद्धि हुई है जिससे ये मामले 1,46,433 पर पहुंच गये तथा 282 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 14,165 हो गया। । इस दौरान 7,478 लोग संक्रमणमुक्त हुए जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 2,39,755 हो गयी। देश में अब भी सर्वाधिक सक्रिय मामले इसी राज्य में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु भी कोरोना पॉजिटिव दक्षिणी राज्य कर्नाटक में इस अवधि में मरीजों की संख्या 3,014 बढ़ी है और यहां अब 67,456 सक्रिय मामले हैं1 मरने वालों का आंकड़ा 92 बढ़कर 2,147 पर पहुंच गया है। राज्य में अब तक कुल 42,901 लोग स्वस्थ हुए हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com