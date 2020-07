कोरोना संक्रमित मरीजों को सभी जरूरी सुविधाएं हों उपलब्ध : सीएम योगी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की कमी नहीं होनी चाहिए। श्री योगी ने गुरूवार को यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलाॅक.3 व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाय और इसके लिये धन की कमी नही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिलों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जाय। 25 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों को तीन करोड़ रुपये तथा 25 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों को पांच करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएं। बलिया में 91 नए कोरोना पाॅजिटिव मिले, संक्रमितों की संख्या 1648 पहुंची सीएम योगी ने कहा कि जिला स्तर पर कोविड-19 की उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस धनराशि का व्यय जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कमेटी की संस्तुति पर किया जाए। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को कोविड चिकित्सालय में बेड उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एल-2 तथा एल-3 कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी कोविड अस्पतालों में सीनियर डाॅक्टरों द्वारा राउण्ड लिया जाए। कोविड चिकित्सालयों में ऑक्सीजन समेत सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ अस्पताल की श्रेणी के आधार पर वेन्टिलेटर की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। होम आइसोलेशन के मरीजों की माॅनीटरिंग के लिए तकनीक का उपयोग किया जाए। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com