विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.70 करोड़ के पार, 6.71 लाख से ज्यादा की मौत

विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.70 करोड़ के पार, 6.71 लाख से ज्यादा की मौत बीजिंग/जिनेवा/नयी दिल्ली। विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है और अबतक 1.70 करोड़ से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ गये हैं जबकि 6.71 लाख से अधिक लोगों की इससे संक्रमित होने के कारण मौत हो चुकी है। कोविड-19 के संक्रमितों के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है जबकि भारत मृतकों की संख्या के मामले में छठे स्थान पर है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, उत्तरप्रदेश उतराखंड और बिहार में हो सकती है जोरदार बारिश अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विश्वभर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,238,832 हो गयी है जबकि अब तक इस महामारी के कारण 671,983 लोग अपनी जान गवां चुके हैं। विश्व महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से अब तक 4,493,661 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं तथा 152,055 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में अब तक 2,610,102 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं जबकि 91,263 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 55 हजार से ज्यादा मामले, 779 लोगों की मौत भारत में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पिछले 24 घंटों में संक्रमण के सर्वाधिक 55 हजार से अधिक नये मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 16.38 लाख के पार हो गयी है तथा अब तक 35,747 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। अब तक कुल 1020582 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि देश में इस समय कोरोना के 528242 सक्रिय मामले हैं। रूस कोविड-19 संक्रमित मामलों में चौथे नंबर पर है और यहां इसके संक्रमण से अब तक 832,993 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 13,778 लोगों ने जान गंवाई है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है जिसके कारण कोरोना से संक्रमित होने के मामले में दक्षिण अफ्रीका पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। यहां इससे अब तक 482,169 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 7,812 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मेक्सिको में कोरोना से अब तक 416,179 लोग संक्रमित हुए हैं तथा इस वायरस से मरने वालों की संख्या 46,000 को पार कर गयी हैं। गर्लफ्रेंड अंकिता बोली- 'मैं डंके की चोट पर बोल सकती हूं वो डिप्रेशन में नहीं था' पेरू में भी लगातार हालात खराब होते जा रहे है। यहां संक्रमितों की संख्या 400,683 हो गई तथा 18,816 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से संक्रमित होने के मामले चिली अब आठवें नंबर पर पहुंच गया है। यहां इससे अब तक 353,536 लोग संक्रमित हुए हैं और मृतकों की संख्या 9,377 है। ब्रिटेन संक्रमण के मामले में नौवें नंबर पर है। यहां अब तक इस महामारी से 303,910 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 46,084 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं खाड़ी देश ईरान में संक्रमितों की संख्या 301,530 हो गई है और 16,569 लोगों की इसके कारण मौत हुई है। वहीं स्पेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 285,430 है जबकि 28,443 लोगों की मौत हो चुकी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 277,402 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 5,924 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोलंबिया में इससे अब तक 276,055 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 9,808 लोगों की मृत्यु हुई है तथा वहीं सऊदी अरब में कोरोना संक्रमण से अब तक 274,219 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 2,842 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीनगर में सुरक्षाबल रहें अलर्ट, डीजीपी बोले- बड़ी वारदात की कोशिश में आतंकी यूरोपीय देश इटली में इस जानलेवा विषाणु से 247,158 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 35,132 लोगों की मौत हुई है। वहीं बंगलादेश में 234,889 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं जबकि 3,083 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। तुर्की में कोरोना संक्रमितों की संख्या 229,891 हो गयी है और 5,674 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 222,469 हैं और 30,241 लाेगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 209,535 लोग संक्रमित हुए हैं और 9,144 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से बेल्जियम में 9833, कनाडा में 9,144, नीदरलैंड में 6166, स्वीडन में 5739, इक्वाडोर में 5623, इंडोनेशिया में 4975, मिस्र में 4728, चीन में 4658, इराक में 4603, अर्जेंटीना में 3288, बोलीविया में 2,894, रोमानिया में 2269, स्विट्जरलैंड में 19789, फिलीपींस में 1962, ग्वाटेमाला में 1835,आयरलैंड में 1764, पुर्तगाल में 1725, पोलैंड 1694, यूक्रेन में 1,697, पनामा 1374, किर्गिजस्तान 1347 और अफगानिस्तान 1271 लोगों की मौत हो चुकी है।