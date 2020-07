यूएई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60 हजार के करीब पहुंची दुबई। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कोविड-19 महामारी के 375 नए मामले सामने आने से देश मे पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 59,921 हो गई। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि नए मरीजों की हालत स्थिर हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। पं बंगाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सोमेन मित्रा का निधन, पार्टी में शोक की लहर मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 297 लोगों स्वस्थ होने के साथ देश में महामारी से 53,202 मरीज उबर चुके है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। कोविड मामलों की रिपोर्ट जारी करने वालो यूएई खाड़ी का पहला देश है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com