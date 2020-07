ब्राजील में फूटा कोरोना बम, पिछले 24 घंटों में 69,074 नए मामले ब्राजील में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है यहां एक दिन में 69,074 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,552,265 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में संक्रमण के 69,074 नए मामले सामने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,552,265 हो गई और 1,595 अधिक मरीजों की वायरस से मौत के बाद मृतकों की संख्या 90,134 हो गई है। अमेरिका में कोरोना से 1.5 लाख से अधिक की मौत, संक्रमितों की संख्या 44 लाख के करीब अन्य 3,684 मौते कोरोना के संदिग्ध मामलों से संबंधित है। लेकिन इनकी पुष्टि नहीं हुई है। ब्राजील कोरोना संक्रमण और मौत के मामलों में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। देश में सबसे अधिक आबादी वाले साओ पाउलो में संक्रमण 514,197 मामले है और 22,389 लोगों की मौते हुईं, उसके बाद रियो डी जनेरियो, 161,647 मामले और 13,198 मौतें, सेयरा, 169,072 मामले और 7,643 मौतें हुई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com