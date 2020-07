अमेरिका में कोरोना से 1.5 लाख से अधिक की मौत, संक्रमितों की संख्या 44 लाख के करीब न्यूयार्क। अमेरिका में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से मरने वालों की संख्या डेढ़ लाख के पार पहुंच कर 150,034 हो गई है।जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग के अनुसार बुधवार को देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,396,030 पहुंच गई है। कांग्रेस का अनोखा ऑफर : मध्यप्रदेश के गृहमंत्री को मास्क पहनाओ, 11 हजार इनाम पाओ न्यूयॉर्क में सबसे अधिक 32,658, कैलिफोर्निया में 8,724, फ्लोरिडा में 6,332 और टेक्सास में 5,913 लोगों की मौत हुई है। टेक्सास महामारी के नए केन्द्र के रूप में सामने आया है। सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, इलिनोइस, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन प्रांतों में छह हजार से अधिक मौतें हुई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com