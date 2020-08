नेपाल में कोरोना के 315 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 20 हजार के पार पहुंची काठमांडू। नेपाल में कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के 315 नये मामले आने से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,000 के पार हो गई है। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में 20,086 कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आये हैं। इस हफ्ते की शुरुआत से ही नेपाल में कोरोना के नये मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है। अयोध्या के साथी ही राममयी हुई काशी, गंगा आरती की दीपमाला में लिखा जय श्री राम मंत्रालय के प्रवक्ता जागेश्वर गौतम ने बताया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन नहीं कर रहे और धार्मिक आयोजनों और राजनीतिक कार्यकर्मों में हिस्सा ले रहे जिससे कोरोना मामलों की संख्या में वृद्धि आई है। उन्होंने कहा, “बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहन रहे। हमें इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कई शिकायतें मिली हैं। ” प्रवक्ता ने कहा, “प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के रास्ते नेपाल आने वाले काफी लोगों की कोरोना वायरस जांच नहीं हो रही।” स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, नेपाल में सरकार ने 22 जुलाई को चार महीने का लॉकडाउन समाप्त कर दिया जिसके बाद कोविड मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com