पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर दागे रॉकेट, 9 की मौत, 50 से अधिक घायल नई दिल्ली। अफगानिस्तान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने उसके आबादी वाले इलाकों में रॉकेट से हमला किया है जिसमें 9 आम नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 50 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए अफगान बलों को पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए अफगान बलों को पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आवासीय क्षेत्रों पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा किए गए रॉकेट हमलों में नौ नागरिक मारे गए और 50 अन्य घायल हो गए। बयान में कहा गया है कि देश के सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल मोहम्मद यासिन जिया लेवी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए देश के सभी सैन्य बलों, खासकर 205 अटल, 201 सलाब और 203 थंडर कैंपों को पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया है। भारी हथियारों से अफगान बलों को लैस किया जा रहा है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि मोहम्मद यासिन जिया के नेतृत्व में वायु सेना और विशेष बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, और यदि पाकिस्तानी सेना अफगान सरजमीं पर अपने रॉकेट लॉन्चरों को जारी रखती है, तो उसे अफगान सेना द्वारा जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।