सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट आई सामने, शरीर में नहीं मिला कोई जहर मुंबई। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए जिनके जवाब मिलना मुश्किल है लेकिन उनकी माैत से जुड़े पहलुओं पर जांच जारी है। एक तरफ आज जहां प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट से करीब 3 घंटे पूछताछ की गई वहीं सुशांत की विसरा रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में सामने आया है कि सुशांत के शरीर में किसी तरह का जहर नहीं था। फारेंसिक विभाग ने यह रिपोर्ट बांद्रा पुलिस स्टेशन को साैंप दी है। जिसमें किसी तरह के फाउल प्ले से इंकार किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के शरीर में किसी भी प्रकार का जहरीला पदार्थ या कैमिकल नहीं पाया गया है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक नेल (नाखून) सेंपल रिपोर्ट भी जल्द ही सामने आएगी। जिसके जरिए पता चलेगा कि मौत से पहले सुशांत की कहीं किसी से कोई हाथापाई हुई थी या नहीं। घटना वाली रात को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत की वजह आत्महत्या बताई गई वही 25 जून को फाइनल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई थी। 5 डॉक्टर्स की टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि सुशांत की मौत फांसी लगाने के बाद दम घुटने से हुई है। कृति सेनन की मदद के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने किया था कुछ ऐसा आज 11 बजे से महेश भट्ट से पूछताछ शुरू हुई जोकि 2 से ढ़ाई बजे के करीब खत्म हुई। अब पुलिस को निर्माता ने क्या कुछ जानकारी दी है इस बारे में चीजें सामने आना बाकी हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि प्रोफेशनल के अलावा कुछ पर्सनल सवाल भी महेश भट्ट से पूछे गए हैं। सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट के करीब थीं। रिया इस बात की जानकारी पहले दे चुकी हैं कि वो महेश भट्ट से अपने प्रोफेशनल और पर्सनल मामलों को लेकर सलाह लिया करती थीं। खबरें ये आई थीं कि महेश भट्ट की फिल्म 'सड़क 2' के लिए सुशांत सिंह राजपूत पहली पसंद थे लेकिन बाद में ये रोल आदित्य रॉय कपूर को दे दिया गया। इस मामले पर भी पुलिस ने महेश भट्ट से जरूर सवाल किए होंगे।