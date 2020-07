लखनऊ : पहले बेटे को मौत के घाट उतारा फिर मां ने लगाई फांसी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हसंगंज थानाक्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां पर एक महिला ने अपने 5 साल के बेटे की हत्या की और खुद भी फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने महिला और बच्चे का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौके पर से पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अजरा परवीन के पति मोहम्मद अयाज की एक हफ्ता पहले ही मौत हुई थी। वो अपने पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और डिप्रेशन में रहने लगी थी। मंगलवार की देर रात उसने कमरे में पहले 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या की फिर खुद भी फांसी के फंदे पर झूल आत्महत्या कर ली। भारतीय वायुसीमा में राफेल की एंट्री, कुछ देर में अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग परिजन के मुताबिक एक सप्ताह पहले अजरा के पति की बीमारी से मौत हो गई थी। तबसे वह अवसाद में थी। पुलिस को घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। एडीसीपी उत्तरी राजेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक खदरा के न्यू मदेयगंज छोटी पकरिया निवासी राकेश कुमार उर्फ मुन्ना मेडिकल स्टोर संचालक था। एक सप्ताह पहले हुई थी पति की मौत एक सप्ताह पहले उसकी बीमारी से मौत हो गई थी। परिवार में पत्नी अजरा और बेटा मोहम्मद जैन थे। राकेश के भाई मो. रिजवान और परिवार के अन्य सदस्य कुछ दूर स्थित राम बगिया में रहते हैं। मंगलवार देर रात 10:30 बजे रिजवान भाभी के घर आया तो देखा गेट भीतर से बंद था। काफी देर डोर बेल बजाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। इसी बीच डालीगंज में रहने वाला अजरा का भाई जावेद भी दोस्त के साथ पहुंचा। सभी दरवाजा खुलवाने का प्रयास करते रहे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। रसोई में लटकतेे मिले शव कई बार दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो अजरा का भाई जावेद पड़ोस के मकान के जरिये अंदर दाखिल हुआ। उसने खिड़की से झांका तो अजरा का शव रसोई में लटक रहा था। आनन-फानन उसने गेट खोलकर घरवालों को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। साध्वी प्रज्ञा को इस बार मिली फोन पर धमकी, कहा- जिंदा नहीं बच पाएंगी हसनगंज पुलिस मौके पहुंची और दरवाजा तोड़कर भीतर घुसी। पुलिस ने देखा कि अजरा का शव दुपट्टे से लटक रहा था। उसके पीछे मासूम बेटे का भी शव लटक रहा था। पुलिस ने दोनों शव को नीचे उतरवाया। एडीसीपी उत्तरी राजेश श्रीवास्तव के मुताबिक एक सप्ताह पहले हार्ट अटैक से पति की मौत हो जाने के बाद से ही अजीरा डिप्रेशन में थी। परिजन ने काफी समझाया भी, लेकिन उसने मंगलवार को खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक पूरे घर की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस जांच कर रही है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com