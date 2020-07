Rafel Aircraft : लैंडिंग से पहले राफेल के पायलट और नाैसेना में हुई बात, सुनें दोनों ने क्या-क्या कहा नई दिल्ली। फ्रांस से भारत आ रहे राफेल जेट ने जब भारत सीमा में प्रवेश किया तो यह पल ऐतिहासिक बन गया। राफेल ने भारत की सीमा में प्रवेश से पहले अरब सागर में तैनात युद्धपोत आईएनएस कोलकाता से संपर्क साधा। इस पल को कैमरे में कैद किया गया है। इस दौरान INS कोलकाता कंट्रोल रूम की ओर से कहा गया, ‘वेलकम टू द इंडियन ऑशियन.. इंडियन नेवल वॉर शिप, डेल्टा 63 ऐरो लीडर. मे यू टच द स्काई विद ग्लोरी, हैप्पी हंटिंग, हैप्पी लैंडिंग।’ (भारतीय समुद्र क्षेत्र में आपका स्वागत है, आशा है कि आप आसमान की ऊंचाईयों को छुएं, आपकी लैंडिंग सफल हो)। राफेल विमान की अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने किया स्वागत जवाब में राफेल विमान में मौजूद पायलट की ओर से भी शुक्रिया अदा किया गया। साथ ही कहा गया कि भारतीय नौसेना का जहाज सीमा की रक्षा के लिए यहां पर मौजूद है, ये संतुष्टि करने वाला है। पांच लड़ाकू विमानों का यह बेड़ा हरियाणा के अंबाला एयरबेस में तैनात रहेगा। एयरफोर्स स्टे शन क्षेत्र और आसपास के चार गांवों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। एयरफोर्स स्टे शन की ओर जानेवाली सड़कों की सुबह से ही नाकेबंदी की गई है। राफेल लड़ाकू विमान को फ़्रांस से भारत लाने वाले इन real heroes को सलाम, परिवार के साथ-साथ पूरे देश को गर्व एयरफोर्स स्टेलशन के आसपास सुरक्षा कड़ीे कर दी गई है। सेना और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को एयरफोर्स स्टेशन के आसपास बने मकानों की छतों पर चढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। बलदेव नगर, गरनाला, बरनाला, धूलकोट, पंजोखरा गांवों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है। अंबाला स्टेशन के आसपास फोटोग्राफी करने पर भी रोक है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com