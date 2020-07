जन्मदिन विशेष : ड्रग्स की लत ने तबाह कर दिया था संजू बाबा का करियर बॉलीवुड के बाबा यानी संजय दत्त 29 जुलाई को अपना 61वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। संजू बाबा की प्रोफेशनल लाइफ तो बेहद शानदार रही ही है, लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी में काफी उथल-पुथल रही। संजय दत्त के जन्मदिन के मौके पर हम आपको बता रहे हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनके बारे में आप शायद ही जानते हों। संजय दत्त ने पहली शादी रिचा शर्मा से 1987 में की थी। रिचा से शादी के बाद संजू बाबा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी थी। रिचा और संजय की बेटी भी है जिसका नाम है त्रिशाला। त्रिशाला इन दिनों यूएस में रहती हैं। लेकिन दोनों की लव स्टोरी में तब ब्रेक लगा जब रिचा को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। रिचा अपना इलाज कराने के चलते यूएस चली गई थीं और तीन साल तक वहीं रही थीं। इस दौरान संजय और माधुरी दीक्षित के प्यार की चर्चाएं होने लगी। यह सुनकर रिचा बुरी तरह से टूट गईं थीं। फिर उन्हें मालूम हुआ कि उनको दोबारा ट्यूमर हो गया है। इसके बाद रिचा फिर न्यूयॉर्क चली गईं। इस दौरान दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई कि रिचा और संजय को तलाक लेना पड़ा। रिचा की बहन ने तो इस शादी के टूटने का जिम्मेदार माधुरी को ठहराया था। फिर रिचा ने 1996 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुशांत सिंह राजपूत केस : सुब्रमण्यम स्वामी बोले- CBI जांच ही एकमात्र विकल्प रिचा के बाद संजय की जिंदगी में मॉडल सोशलाइट रिया पिल्लई आईं। दोनों पहले से ही दोस्त थे। उनका प्यार तब परवान चढ़ा जब मुंबई ब्लास्ट केस में संजय को जेल जाना पड़ा। उस समय रिया ही थीं जो संजय के साथ हर मुश्किल पल में खड़ी रहीं। बता दें रिया हैदराबाद के महाराजा नरसिंहगिर धनराजगिर ज्ञान बहादुर की पोती हैं। जेल से बाहर आने के बाद वैलेंटाइन डे की पार्टी में संजय ने रिया को शादी के लिए प्रपोज किया। इसके बाद दोनों साईं बाबा के मंदिर गए और वहां पुजारी ने उनकी शादी करवा दी। शादी के बाद संजय रिया को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे जिसके चलते दोनों के बीच दूरियां आ गई और 1996 में उनका तलाक हो गया। रिया के बाद संजय की जिंदगी में मान्यता की एंट्री हुई। जब संजय को गैरकानूनी हथियार रखने के मामले में 2007 में कई बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे और जेल भी जाना पड़ा था तो उस मुश्किल वक्त में मान्यता हरदम उनके साथ थीं। इसी दौरान दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ। कहा जाता है कि शादी से पहले मान्यता संजू के फिल्म के सेट पर उनके लिए खाना भिजवाती थीं। मान्यता का ये प्यार देख संजू काफी इमोशनल हो गए और उनके दिल में भी मान्यता के लिए प्यार जाग उठा। फिर 11 फरवरी 2008 को संजय और मान्यता ने हिंदू रीति-रिवाजों से शादी कर ली। 2010 में संजू और मान्यता दो जुड़वा बच्चों शाहरान और इकरा के पैरेंट्स बने। अब संजय दत्त अपनी तीसरी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाली से जीवन बिता रहे हैं। 80 के दशक में ‘रॉकी’ फिल्म से इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले संजय दत्त की जिंदगी का एक लंबा समय ग्रे शेड से भरा हुआ है, लेकिन अपने सारी बुराइयों को पछाड़ते हुए संजय दत्त ने अपने जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत धमाकेदार की थी। सुशांत सिंह राजपूत केस : रिया चक्रवर्ती को ट्रांजिट रिमांड पर ले सकती है पटना पुलिस संजय दत्त ने 1981 में फिल्म ‘रॉकी’ से करियर की शुरुआत की थी। ये फिल्म काफी हिट रही थी। इस फिल्म की रिलीज के तीन दिन पहले ही संजय की मां नरगिस दत्त का निधन हो गया था। संजय दत्त ने अपने करियर में अब तक 123 फिल्में की हैं, जिसमें से 5 फिल्में सुपरहिट, 26 फ्लॉप और 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com