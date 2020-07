सरगना सुनील राठी की मां समेत सात के शस्त्र लाईसेंस निरस्त बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गिरोह सरगना सुनील राठी की मां समेत सात लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गये हैं। पुलिस प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपराधिक मामले एव लाइसेंसी शस्त्रों के दुरुपयोग की सम्भावना के चलते पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने गिरोह सरगन सुनील राठी की मां श्रीमती राजबाला निवासी कस्बा टीकरी के नाम डीबीबीएल गन के लाइसेंस को निरस्त करने के बाद हथियार दोघट थाने में जमा करा दिया गया है। यूपी में बेकाबू कोरोना : एक दिन में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले और मौत हुई उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जिले के सात शस्त्र धारको के विरूद्व अपराधिक मामलों एवं लाईसेन्सी शस्त्रों के दुरुपयोग की प्रबल सम्भावनाओं के चलते इनके उनके लाइसेंस निरस्त कर दिय है। इनमें प्रवीण तोमर निवासी ग्राम सिरसली, उर्मिला निवासी ग्राम सिरसली, अबेदुल्ला उर्फ बहबुल्ला निवासी ग्राम तिलपनी, संजीव निवासी ग्राम सिनौली, रामकरण निवासी ग्राम साकरौद व मृत्यु होने पर बसी गांव निवासी रिषिपाल का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। गौरतलब है कि टीकरी नगर पंचायत की पूर्व चैयरपर्सन सुनील राठी इस समय दिल्ली तिहाड़ जेल में बन्द है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com