पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार हरमन कैन का निधन, कोरोना वायरस से थे संक्रमित वाशिंगटन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार हरमन कैन की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। वह 74 वर्ष के थे। श्री कैन की वेबसाइट के संपादक डैन कैलाबेरीज ने पोस्ट में लिखा, "हमें जानते थे कि जब उन्हें पहली बार कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, यह एक कठिन लड़ाई है।" श्री कैलाबेरीज ने कहा कि वे उनके ठीक होने को लेकर आशान्वित थे। उन्होंने एक सप्ताह पहले चिकित्सकों से हुई बात का हवाला देते हुए कहा, " उन्हें लगाता है कि वह अंततः ठीक हो जाएंगे।" श्री कैन कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और इसके उपचार के लिए पिछले महीने जार्जिया प्रांत के अटलांटा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्व व्यवसायी और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कैनसस सिटी, मिसौरी के अध्यक्ष कैन 2012 में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन में असफल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरूवार को ट्वीट कर श्री कैन और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने श्री कैन ओक्लाहोमा की रैली एक तस्वीर भी साझा की। …the phone with his amazing wife Gloria, daughter, Melanie, and son Vincent to express my deepest condolences to the entire family. @FLOTUS Melania and I loved Herman Cain, a great man. Herman, Rest In Peace! pic.twitter.com/GNUf5jHjX0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020 श्री ट्रंप ने कहा, "हरमन का जीवनकाल अविश्वसनीय था और सभी उनकी सराहना करते थे। जो कभी उनसे मिला था, विशेषकर मुझसे, "वह एक बहुत ही खास व्यक्ति थे, एक देशभक्त और महान दोस्त।"