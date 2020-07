अतीक अहमद के गुर्गों का नैनी सेंट्रल जेल से ट्रांसफर, कारगार कर्मियों को धमकाने का लगा आरोप लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पूर्व सांसद अतीक अहमद के सात गुर्गों का नैनी सेंट्रल जेल से ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रशासनिक आधार पर जेल के नियमों के तहत इनका ट्रांसफर किया गया है। इन कैदियों पर गुटबाजी करने के साथ ही कारागार कर्मियों को धमकाने के आरोप भी लगे हैं। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी के आदेश पर अलग-अलग जेलों में अतीक के गुर्गे भेजे गए हैं। सलमान और फारुख को नैनी सेंट्रल जेल से जिला कारागार कौशांबी ट्रांसफर किया गया है। वहीं अकरम को नैनी सेंट्रल जेल से बांदा जिला जेल में भेजा गया है। इसके अलावा बच्चा पासी प्रतापगढ़ जिला जेल ट्रांसफर किया गया है। वहीं अशरफ और फरहान को जिला जेल चित्रकूट में भेजा गया है। साथ ही पंकज को मिर्जापुर जिला जेल ट्रांसफर किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री PM मोदी के आगमन से पहले अयोध्या के दौरे का लेंगे जायजा दरअसल, कैदियों पर प्रशासन के खिलाफ उकसाने और गुटबाजी करने के आरोपों के बाद इन्हें दूसरी जेल में ट्रांसफर किया गया है। जेल नियमों के तहत तलाशी लेने के लिए भी कैदियों ने विरोध किया था। इन कैदियों पर कारागार कर्मियों को धमकाने का भी आरोप लगा था। साबरमती जेल में अतीक अहमद वहीं अतीक अहमद इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अतीक पर कुल 109 केस दर्ज हैं। जुर्म की दुनिया में पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद का बड़ा नाम है। अतीक अहमद 2004 में समाजवादी पार्टी से सांसद था और उस पर 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप लगा था। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com