मोरारी बापू ने प्रभु श्री राम के चरण में 5 करोड़ रुपये को तुलसीपत्र रूप में भेंट देने का किया एलान अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला मंदिर निर्माण का शिलान्यास 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बीच मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध कथा वाचक मोरारी बापू ने 5 करोड़ रुपये का दान करने का ऐलान किया है। राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर की नींव अयोध्या में 5 अगस्त को रखी जाएगी, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने बताया कि मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश के हिंदुओं से पैसे एकत्र किए जाएंगे। रामलला की भूमि पूजन की तैयारियों के लिए पहुंचे कई अधिकारी भावनगर के तलगाजरडा में आज सोमवार को डिजिटल माध्यम से रामकथा करने वाले संत मोरारी बापू ने अपनी व्यासपीठ से राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये के दान की घोषणा की। मोरारी बापू ने कहा, ‘सबसे पहले राम जन्मभूमि के लिए 5 करोड़ रुपये यहां से भेजे जाएंगे, जो प्रभु श्री राम के चरण में एक तुलसीपत्र के रूप में भेट होगी।’ मोरारी बापू ने रामकथा प्रवचन के दौरान यह भी कहा, ‘चित्रकूट धाम तलगाजडा जहां हमारा आश्रम है उसकी तरफ से 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही सभी श्रोता जो भी प्रभु श्रीराम के भक्त हैं और मंदिर निर्माण कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं उन सभी भक्तों का मिलाकर 5 करोड़ रुपये दान दिया जाएगा।’ राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी समुदायों से लिया जाएगा दान वहीं राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी आने वाले दिनों में देश के हर एक गांव और हर एक शहर में दानपात्र के साथ जाएगी। राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के निर्माण के लिए हर किसी का योगदान हो और एक जनभागीदारी से मंदिर का निर्माण हो इस तरह से मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जाएगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com