श्रीराम मंदिर भूमि पूजन का दूरदर्शन पर होगा लाइव प्रसारण लखनऊ। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को भी न्योता देने का प्रस्ताव है। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए 200 लोग ही कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। अभी कार्यक्रम में बुलाए जाने वाले अतिथियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन जानकारी के मुताबिक, कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को न्योता भेजा जाएगा। इस सूची में भैयाजी जोशी समेत संघ के शीर्ष नेताओं और विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का नाम भी शामिल है। रामलला की भूमि पूजन की तैयारियों के लिए पहुंचे कई अधिकारी इस बीच, भूमि पूजन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कायर्क्रम की तैयारियों को देखकर कहा जा सकता है कि भगवान श्रीराम मंदिर के लिए भूमि पूजन समारोह यादगार होने वाला है। इसे देखते हुए सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारी तैयारियों का खुद लगातार जायजा ले रहे हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com