भूमि पूजन के लिये बाहरी राज्यों के किसी भी मुख्यमंत्री को निमंत्रण नहीं : ट्रस्ट अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरूवार को साफ किया कि पांच अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिये होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की मेजबानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे जबकि किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री को इस अवसर के लिये आमंत्रित नहीं किया गया है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा " कोरोना संक्रमण के खात्मे के बाद हम एक और समारोह का आयोजन करेंगे जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जायेगा। " श्रीराम मंदिर निर्माण में विदेशी भक्तों का दान नहीं होगा स्वीकार, जाने वजह ट्रस्ट के इस बयान के बाद साफ हो गया है कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भूमि पूजन के लिये न्योता नहीं भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार भूमि पूजन कार्यक्रम में अयोध्या में मंदिर आंदोलन के लिये अपने प्राणों की आहुति देने वाले दस कारसेवकों के परिवार को आमंत्रित किया गया है, इसके अलावा योग गुरू बाबा रामदेव भी इस पुनीत अवसर पर मौजूद रहेंगे। श्रीराम मंदिर के भूमि पूजन में सुल्तानपुर के धोपाप धाम की मिट्टी होगी समाहित इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को एक बार फिर अयोध्या आयेंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वह ट्रस्ट के सदस्यों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के तीन अगस्त को भी अयोध्या आने की संभावना है जब रामजन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन के लिये धार्मिक अनुष्ठान की शुरूआत की जायेगी।