चुनाव तारीखों में बदलाव चाहते है ट्रंप, जताई चुनाव में गड़बड़ी की आशंका

चुनाव तारीखों में बदलाव चाहते है ट्रंप, जताई चुनाव में गड़बड़ी की आशंका वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चुनाव को तीन नवम्बर तक टालना नहीं चाहते बल्कि कोरोना वायरस के कारण मेल के जरिए मतदान की अनुमति में धांधली से बचना चाहते है। श्री ट्रंप ने गुरूवार को कहा, "मैं तारीख में बदलाव देखना चाहता हूं। लेकिन मैं चुनावों में धांधली नहीं देखना चाहता।" इससे पहले ट्रंप ने देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए मेल के जरिए मतदान में धांधली की आशंका व्यक्त करते हुए चुनाव को तीन नवम्बर तक टालने का सुझाव दिया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार हरमन कैन का निधन, कोरोना वायरस से थे संक्रमित सीनेटर माइनॉरिटी लीडर मिच मैककोनेल और हाउस माइनॉरिटी लीडर केविन मैकार्थी सहित सांसदों के एक समूह ने चुनाव टालने के विचार को लेकर असहमति व्यक्त की है। अमेरिकी संविधान के अनुसार चुनाव की तिथि में बदलाव का अधिकार कांग्रेस के पास है। प्रतिनिधि सभा को नियंत्रित करने वाले डेमोक्रेट ने इस वर्ष इस तरह के किसी भी बदलाव का विरोध किया है। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार 70 प्रतिशत अमेरिकी मतदाता नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में महामारी के डर से मेल के विकल्प के पक्ष में है।