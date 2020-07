बेड से गिरे कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की नहीं की मदद, ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से तड़पकर हुई मौत हैदराबाद। तेलंगाना के करीमनगर में स्थित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की बेड के गिरने के बाद मौत हो गई। यह घटना रविवार की है। 22 जुलाई को बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि मृतक गंगाधारा मंडल के वेंकटैयापल्ली का रहने वाला है। मृतक को सांस लेने में दिक्कत थी। इस वजह से उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा था। ऐश्वर्या,अराध्या की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव, अभिषेक ने ट्वीट कर दी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को मरीज बेड से गिर गया और ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। इस वजह से मरीज की मौत हो गई। वार्ड में भर्ती मरीजों का आरोप है कि 70 वर्षीय बुजुर्ग के बेड से गिरने की खबर तुरंत अस्पताल प्रबंधन को दी गई, लेकिन कोई जरूरी कदम नहीं उठाया गया। सांस लेने में दिक्कत की वजह से मरीज तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल की ओर से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। आखिर में मरीज की मौत हो गई। इस बीच बेड से नीचे गिरे मरीज और साथी मरीजों की शिकायत का वीडियो सामने आया है, जिसमें अस्पताल प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। अस्पताल प्रशासन ने भी हादसे को स्वीकार करते हुए इस दुखद घटना के पीछे मेडिकल स्टाफ की कमी को जिम्मेदार ठहराया। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com