राजस्थान सियासत में ऑडियो के बाद विडियो का भूचाल, बीजेपी ने की स्पीकर के इस्तीफे की मांग जयपुर। राजस्थान के सियासी दंगल में ऑडियो टेप के बाद अब वीडियो टेप तहलका मचा रहा है। इस वीडियो टेप ने सियासी गलियारे में एक बार फिर हलचलें तेज कर दी है। यह बातचीत विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बीच की है। जिसके बाद अब बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष पर हमलावर हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जिस तरह की बातचीत वीडियो टेप में हमने सुनी है, उससे ऐसा लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से आते हैं और पार्टी के लिए पक्षपात कर रहे हैं जो कि एक स्पीकर को शोभा नहीं देता है। बीजेपी नेता ने कहा कि स्पीकर संजीदा व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति पर जब इस तरह के सवाल उठे तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मौनी महाराज 54 बार ले चुके हैं भू-समाधि, अब राम मंदिर भूमि पूजन के होंगे साक्षी बीजेपी नेता सतीश पूनिया बोले कि वह किसी सामान्य व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे से बात कर रहे हैं। ऐसे में साफ लगता है कि वह कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, जबकि संविधान के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष रहना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि हाई कोर्ट उनके विधायकों के नोटिस देने के मामले में लक्ष्मण रेखा पार कर रहा है और दूसरी तरफ वह खुद ही सारी मर्यादा तोड़ कर इस तरह से 30 विधायकों के उधर चले जाने और सरकार बचा लेने की बातचीत कर रहे हैं। रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार : समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को 4 साल की जेल दरअसल, स्पीकर सीपी जोशी और वैभव गहलोत की मुलाकात का एक वीडियो आया है। जिसमें स्पीकर कह रहे हैं कि अभी हालात मुश्किल हैं। अगर 30 आदमी निकल जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो सरकार गिरा देते। वीडियो की इस बातचीत पर बवाल… स्पीकर सीपी जोशी- मामला टफ है बहुत अभी वैभव गहलोत- राज्यसभा चुनाव के बाद 10 दिन निकाला फिर वापस रखा। स्पीकर सीपी जोशी- 30 आदमी निकल जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। हल्ला करके रह जाते, वो सरकार गिरा देते। अपने हिसाब से उन्होने कांटैक्ट किया इसलिए हो गया। दूसरे के बस की बात नहीं थी।