पुडुचेरी : एनआर कांग्रेस के महासचिव वी. भालन का निधन, कोरोना वायरस से थे पीड़ित

पुडुचेरी : एनआर कांग्रेस के महासचिव वी. भालन का निधन, कोरोना वायरस से थे पीड़ित पुड्डुचेरी। एनआर कांग्रेस के महासचिव वी. भालन का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मंगलवार तड़के यहां मनाकुला विनायगर मेडिकल कॉलेज (एमवीएमसी) में निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे और उनके परिवार में पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। श्री भालन की 23 जुलाई को हुई जांच में उनके कोरोना पॉजिटिव हाेने का पता चला था और उन्हें एमवीएमसी में भर्ती कराया गया था। उन्होंने तड़के 0325 बजे अंतिम सांस ली। श्री भालन पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहें और बाद में श्री एन रंगास्वामी द्वारा एनआर कांग्रेस की स्थापना किये जाने के बाद इस पार्टी में शामिल हो गये। उन्हाेंने एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल मिल्स के पुड्डुचेरी एग्रो-प्रोडक्ट्स एंड सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष का पद भी संभाला और मुख्यमंत्री के रूप में श्री रंगास्वामी के अंतिम कार्यकाल में उन्हें विधानसभा के लिए मनोनीत किया गया। चिकित्सा सेवा निदेशक (डीएमएस) डॉ. मोहन कुमार ने बताया कि श्री भालन की जांच में उनमें मध्यम गंभीरता का ब्रोंकोनिमोनिया पाया गया। उन्होंने बताया कि गंभीर कोविड निमोनिया, मधुमेह , उच्च रक्तचाप और किडनी की बीमारी के कारण उनकी मौत हो