पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने हिंदू व्यापारी की गोलियां मारकर हत्या लाहौर। यहां सिंध के खैरपुर में अज्ञात बंदूकधारियों ने हिंदू व्यापारी की गोलियां मारकर हत्या कर दी। ये हमला तब किया गया जब व्यापारी राजा किशन चंद घर लौट रहा था। किशनचंद की मौत से एक बार फिर यहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। किशनचंद के भाई पर भी कुछ दिन पहले हमलावरों ने हमला किया था जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आज ईद पर हिंदू व्यापारी की हत्या के बाद पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों के मन में एक बार फिर खौफ बस गया और उन्होंने अपने-अपने स्तर पर पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। राजा किशन चंद की हत्या करने वाले हत्यारों की पहचान नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिखों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। धर्म परिवर्तन के लिए बदनाम सिंध प्रांत के मीरपुर खास से तो कुछ दिन पहले एक नाबालिग हिंदू लड़की मोमल भील का धार्मिक अतिवादियों ने अपहरण कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह किया गया। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए बदनाम सिंध में यह पहली घटना नहीं है। जून के अंतिम हफ्ते में आई रिपोर्ट के अनुसार, सिंध प्रांत में बड़े स्तर पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम बनाए जाने का मामला सामने आया था। सिंध के बादिन में 102 हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल कराया गया।