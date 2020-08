48 साल की विधवा महिला का हुआ सामूहिक बलात्कार, आरोपी फरार बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के बीवी नगर क्षेत्र में एक विधवा महिला के साथ पांच लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को यहां बताया कि बीवी नगर क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी ,48 वर्षीय विधवा भाभी गुरुवार की शाम को खेत पर गई थी। देर रात तक घर नही लौटने पर उसकी तलाश की गई। उसकी भाभी अपने खेत के पास के मलखान के खेत में बदहवास हालत में पड़ी मिली। भाभी ने बताया की पड़ोसी गांव के दो युवक उसे जबरन पकड़कर मलखान के खेत में खीच ले गये जहां पांच लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कोरोना टेस्ट : लैब टेक्नीशियन ने लड़की के प्राइवेट पार्ट से लिया सैंपल, पुलिस ने किया गिरफ्तार उन्होंने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौप दिया। आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। इस मामले में पीड़ित महिला के देवर ने सेहरा और दारोली गांव के दो युवकों को नामजद करते हुए पांच आरोपियों विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी है। पुलिस ने पीड़िता को पहले सीएचसी बीबीनगर में भर्ती कराया जहां से उसे जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है की मौके से पकड़े नामजद आरोपी मोनू को उन्होंने पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस कर्मियों की लापरवाही के चलते मोनू बीबीनगर थाने के पास से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। UGC गाइडलाइंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया की पीड़िता की चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है। आरोपियों को पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी। मोनू के पुलिस अभिरक्षा से भागने के आरोप की जांच कराने का दावा करते हुए एसएसपी ने कहा की दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com