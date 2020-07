Office Look Tip : व्हाइट शर्ट और सही ऐसेसरीज के साथ पूरा करें अपना फॉर्मल लुक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फॉर्मल वियर से अगर खुद को बेहतर प्रेजेंट करना हो तो व्हाइट कलर का नाम सबसे पहले आता है। आपके ऑफिस लुक को बयां करने के लिए सिंपल व्हाइट शर्ट ही काफी है। ये आपको कॉन्फिडेंट के साथ प्रेज़ेंटेबल भी बनाता है। कफ स्टाइल के खास ख्याल ज्यादातर लोग शर्ट खरीदते वक़्त कफ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और यहीं लोग गलती कर बैठते हैं। जबकि आपके पूरे लुक को इम्प्रेसिव या खराब बनाने में इनका भी बड़ा हाथ होता है। ज्यादातर कफ एक बटन के साथ बंद होने वाले होते हैं, जो की कैजुअल लुक में आते हैं। इसी तरह फॉर्मल कफ्स दो बटन के साथ आते हैं। फ्रेंच कफ्स से अपनी व्हाइट शर्ट को ज्यादा इम्प्रेसिव बनाया जा सकता है। बॉटम का करें सही चुनाव व्हाइट शर्ट के साथ हाई वेस्टेड पैंट, फॉर्मल पैंट और फैडेट जींस भी काफी च्छी लगती है। इसके साथ आप न्यूड कलर हील्स पहन सकते हैं। क्रिस्प व्हाइट टॉप या शर्ट पर पिन-टक्स की डिटेलिंग भी खूब फब्ती है। इसे डार्क कलर्ड की रग्ड डेनिम के साथ भी पेयर करना फैशन में इन दिनों इन है। कोरोना त्रासदी पर IPS ऑफिसर की कविता सुन हर कोई कह रहा ‘वाह…’, देखें VIDEO चुने ये ऐसेसरीज सिंपल व्हाइट कलर शर्ट में कलर ऐड करने के लिए ब्राइट मल्टीकलर्ड प्रिंटेड स्कार्फ आपके लुक को बढ़ाने मदद करेगा। इसके साथ कलाई में क्लासिक वॉच हमेशा कैरी करें। इस तरह की ड्रेस के साथ डार्क कलर्स जैसे ब्लैक, ग्रे, व्हाइट और नेवी ब्लू कलर के ब्रेसलेट, बैग और ज्वेलरी भी अच्छी लगती है। आप आइसी ब्लू, मिंट ग्रीन, चॉकलेट, येलो के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। फेस पर सबसे ज़रूरी ईयरिंग्स होते है तो लॉन्ग ईयरिंग्स पहनने के बजाय स्टड्स चुनें। जूतों का करें सही चयन कॉर्पोरेटऑफिस में अपने फुटवियर के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने से बचें। इस तरह की ड्रेस के साथ हमेशा ब्लैक या ब्राउन जूते ही पहनें। इसके अलावा आपके शूज ना सिर्फ साफ हों बल्कि उनमें शाइन होना भी जरूरी है। रेग्यूलर यूज के लिए शूज की लोफर स्टाइल भी काफी अच्छी लगती है। इसके डिजाइन और कट्स का चुनाव अपनी पसंद के अनुसार करें। इगनोर इट ढीली या ओवरसाइज्ड शर्ट्स (Office Look Tips) से दूर ही रहें। आपकी ट्राउजर्स भी ऐसी हो जिसकी फिटिंग सही हो। अगर आप डियो या परफ्यूम का इस्तेमाल करती हैं तो इसकी मात्रा भी कम ही रखें। साथ ही हल्की खुशबूवाले परफ्यूम ही लगाएं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com