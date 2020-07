नोएडा में ICMR की टेस्टिंग सुविधा से मिलेगी मदद, योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के तीन बड़े राज्यों में उच्च क्षमता की टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध होने से बड़ी संख्या में कोविड-19 की जांच की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कोरोना टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर की तीन नयी उच्च क्षमता की टेस्टिंग सुविधाओं का लोकार्पण किया। कोलकाता,मुबंई और नोएडा में स्थापित इन सुविधाओं के लिये श्री मोदी का आभार जतातेे हुये सीएम योगी ने कहा कि इससे जांच के समय में भी कमी आएगी तथा टेक्नीशियन में संक्रमण की आशंका भी कम होगी। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग क्षमता बढ़ने से संक्रमण को रोकने में भी मदद मिलेगी। उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं हेतु आवश्यक अनुसंधान-परीक्षण के लिए केंद्र एवं @UPGovt द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मा. PM श्री @narendramodi जी ने @ICMRDELHI की प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में CM श्री @myogiadityanath जी ने डिजिटल माध्यम से सहभागिता की। pic.twitter.com/CuYHY7L366 — CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 27, 2020 उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता तेजी से बढ़ी है। पिछली 23 मार्च को राज्य में 72 टेस्ट हुए थे जबकि 26 जुलाई को एक लाख छह हजार से अधिक टेस्ट किए गए हैं। राज्य में आरटीपीसीआर, ट्रूनेट मशीन तथा रैपिड एन्टीजन किट के माध्यम से टेस्ट किए जा रहे हैं। आरटीपीसीआर के माध्यम से राज्य में प्रतिदिन 40 हजार से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। बिजली बिल पर ट्वीट कर बोलीं दिव्या दत्ता- शगुन देना है क्या? श्री योगी ने कहा कि सभी जिला चिकित्सालयों तथा राजकीय मेडिकल काॅलेजों में ट्रूनेट मशीनों के माध्यम से टेस्ट किए जा रहे हैं। वर्तमान में रैपिड एन्टीजन किट के माध्यम से प्रतिदिन 56 हजार टेस्ट हो रहे हैं। इन्हें बढ़ाकर प्रतिदिन एक लाख किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में प्रति दिन 10 लाख टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com