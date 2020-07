मीरजापुर जेल के 98 बंदियों सहित 128 हुए कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप

मीरजापुर जेल के 98 बंदियों सहित 128 हुए कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप मीरजापुर। जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बुधवार को 98 जेल कर्मियों की संख्या से आगे बढ़ते गुरुवार 30 जुलाई को कोरोना 128 संक्रमितों पर फिलहाल आकर रुक गया है। गुरुवार को दो खंड विकास अधिकारी भी संक्रमित हुए हैं। इनमें जिले के दक्षिणी अंचल के दो खंड विकास अधिकारी भी संक्रमित हो गए हैं। जिससे दोनों ब्लाकों में अफरातफरी मची हुई है। अदलहाट संवाददाता के अनुसार जिला सहकारी बैंक के सभी कर्मचारियो के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर गुरुवार को बैंक बन्द रहने से खाता धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बैंककर्मियों, डाकघर, समिति के कर्मचारी सहित 21 लोगों का बुधवार को जांच हेतु स्वैब लिया गया था। जिससें बैंक के सभी कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पाजिटिव आने से बैंक बन्द रहा। सभी कर्मचारी होम आइसोलेट हो गये है। साथ ही अदलहाट समिति के कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पांजिटिव आने के कारण सैनिटाइजर हेतु समिति को बन्द कर दिया गया। प्रियंका गांधी ने खाली किया सरकारी बंगला, दिल्ली में ही किराए के घर में रहेंगी अपर जिला सहकारी अधिकारी (सह) राज राजेश्वर सिंह ने शाखा अदलहाट से सम्बंधित समितियो के सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि अपने नजदीक के पीएचसी, सीएचसी में जांच करा ले। इस समय कोरोना के प्रसार की गति बहुत तीब्र है सभी कर्मचारी अपने को सुरक्षित रखते हुए कार्य करे। इसी प्रकार राजगढ़ बाजार में कोरोना संक्रमित मिलने की खबर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ के पास निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर के कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार 4 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट पाजिटीव आने के बाद हड़कंप मचा है। अन्य कर्मचारियों की भी जांच कराने की पुष्टि हुई है। क्षेत्र में कोरोना संक्रमित की लगातार बढ़ रही संख्या से राजगढ़ बाजार में सतर्कता बढ़ा दी गई है। फिलहाल सेंटर को सील कर दिया गया है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com