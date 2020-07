केरल में कोरोना के 506 नए मामले दर्ज, 794 संक्रमित रोगमुक्त तिरुवनंतपुरम। केरल में गुरुवार को कोरोनो वायरस (कोविड-19) महामारी के 506 नए मामले सामने आए है और दो मौतों की सूचना है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आज शाम यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 794 मरीजों के स्वस्थ हुए है तथा राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 10,056 मरीजों का इलाज चल रहा है। माँ बिन्ध्यवासिनी से राम मंदिर शिलान्यास के लिए अयोध्या भेजी गयी मिट्टी और जल श्री विजयन ने कहा कि आईसीएमआर वेब पोर्टल रखरखाव के कारण केवल दोपहर तक जांच परिणाम प्रकाशित किए गए। जिलों से संबंधित शेष परिणाम बाद में उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोझिकोड और एर्नाकुलम जिले एक-एक व्यक्ति की कोरोना से मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 70 हो गई। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में 1,44,636 लोग निगरानी में हैं। जिनमें से 1,34,690 लोग अपने घरों तथा संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों और 9,946 अस्पतालों की निगरानी में हैं। 1,117 लोगों को आज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com