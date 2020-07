इंदौर में कोरोना के 74 नये मामले आने से संक्रमितों की कुल संख्या 7132 हुई इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के 74 नये मामले सामने आने के बाद यहां एक्टिव (उपचाररत) रोगियों की संख्या 2016 तक जा पहुंची हैं। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ पूर्णिमा गाडरिया ने कल रात बुलेटिन जारी कर बताया कि जिले के अब तक एक लाख तैंतीस हजार सात सौ पचपन लोगों की प्राप्त कोरोना जांच रिपोर्ट में से अब तक 7132 संक्रमित पाये गये हैं। ट्रंप का बड़ा ऐलान- अमेरिका संभवत अन्य देशों को भी कोरोना टीका की आपूर्ति करेगा इसी में शामिल 1155 सैंपल के टेस्ट में से कल 74 संक्रमित पाये गए। जिले में कोरोना संक्रमण से दो और मौत के बाद मरने वालों की संख्या 308 तक जा पहुंची है। उधर राहत की खबर है कि यहां अस्पताल में उपचाररत 50 रोगियों को स्वस्थ हो जाने पर छुट्टी दी गई है, जिसके साथ यहां उपचार के बाद 4808 रोगी स्वस्थ्य हो चुके हैं। इसी क्रम में एेहतियातन संस्थागत क्वारेंटाइन किये गए संदेहियों में से अब तक 5101 लोग स्वस्थ पाये जाने पर डिस्चार्ज किये जा चुके हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com