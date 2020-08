देश में 1,339 कोरोना टेस्ट लैब, एक दिन में हुए 5.25 लाख से अधिक नमूनों की जांच नयी दिल्ली। देशभर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस कोविड-19 के 5,25,689 नमूनों की जांच की गयी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई को कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए देशभर में 5,25,689 नमूनों की जांच की गयी और इसके साथ ही अब तक जांच किये गये नमूनों की कुल संख्या 1,93,58,659 हो गयी है। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड 57 हजार से अधिक नए मामले दर्ज, संक्रमितों का आंकड़ा 17 लाख के करीब देश में कोरोना परीक्षण लैब की संख्या बढ़कर 1,339 हो गयी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 57,117 नये मामले सामने आये हैं जिससे अब तक संक्रमण का शिकार हुए व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 16,95,988 हो गयी है। देश भर में फिलहाल संक्रमण के 5,65,103 सक्रिय मामले हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com