विश्व में कोरोना से 6.80 लाख कालकवलित, संक्रमितों की संख्या 1.70 करोड़ के पार

विश्व में कोरोना से 6.80 लाख कालकवलित, संक्रमितों की संख्या 1.70 करोड़ के पार बीजिंग/जिनेवा/नयी दिल्ली। विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के कहर से अबतक 1.70 करोड़ से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ गये हैं जबकि करीब 6.80 लाख लोगों की इससे संक्रमित होने के कारण मौत हो चुकी है। कोविड-19 के संक्रमितों के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे, मेक्सिको तीसरे और ब्रिटेन चौथे स्थान पर है जबकि भारत मृतकों की संख्या के मामले में पांचवें स्थान पर है। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विश्वभर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,591,968 हो गयी है जबकि अब तक इस महामारी के कारण 679,439 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जानिए सैनिटाइजर से हाथों को कैसे करे साफ, इसका ज्यादा इस्तेमाल शरीर को कर सकता नुकसान विश्व महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से अब तक 4,558,994 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं तथा 153,311 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में अब तक 2,662,485 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं जबकि 92,475 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पिछले 24 घंटों में संक्रमण के सर्वाधिक 57 हजार से अधिक नये मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 17 लाख के करीब पहुंच गयी तथा अब तक 36,511 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। अब तक कुल 10,94,374 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि देश में इस समय कोरोना के 5,65,103 सक्रिय मामले हैं। रूस कोविड-19 संक्रमित मामलों में चौथे नंबर पर है और यहां इसके संक्रमण से अब तक 838,461 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 13,939 लोगों ने जान गंवाई है। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड 57 हजार से अधिक नए मामले दर्ज, संक्रमितों का आंकड़ा 17 लाख के करीब दक्षिण अफ्रीका में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है जिसके कारण कोरोना से संक्रमित होने के मामले में दक्षिण अफ्रीका पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। यहां इससे अब तक 493,183 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 8005 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मेक्सिको में कोरोना से अब तक 424,637 लोग संक्रमित हुए हैं तथा इस वायरस से मरने वालों की संख्या 46,688 हो गयी हैं। पेरू में भी लगातार हालात खराब होते जा रहे है। यहां संक्रमितों की संख्या 407,92 हो गई तथा 19021 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से संक्रमित होने के मामले चिली अब आठवें नंबर पर पहुंच गया है। यहां इससे अब तक 355,667 लोग संक्रमित हुए हैं और मृतकों की संख्या 9,457 है। ब्रिटेन संक्रमण के मामले में नौवें नंबर पर है। यहां अब तक इस महामारी से 304,793 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 46,204 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर: मीडिया से भारत में विनिर्माण की बात को किया साझा वहीं खाड़ी देश ईरान में संक्रमितों की संख्या 304,204 हो गई है और 16,766 लोगों की इसके कारण मौत हुई है। वहीं स्पेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 288,522 है जबकि 28,445 लोगों की मौत हो चुकी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 278,305 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 5,951 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोलंबिया में इससे अब तक 295,508 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 10,105 लोगों की मृत्यु हुई है तथा वहीं सऊदी अरब में कोरोना संक्रमण से अब तक 275,905 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 2,866 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश इटली में इस जानलेवा विषाणु से 247,537 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 35,141 लोगों की मौत हुई है। वहीं बंगलादेश में 237,661 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं जबकि 3,111 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। तुर्की में कोरोना संक्रमितों की संख्या 230,873 हो गयी है और 5,691 लोगों की मौत हो चुकी है। श्वेता ने शेयर की सुशांत के व्हाइटबोर्ड की फोटो, जिसमे 29 जून तक का था वर्क प्लान फ्रांस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 225,197 हैं और 30,268 लाेगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 210,399 लोग संक्रमित हुए हैं और 9,147 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से बेल्जियम में 9841, कनाडा में 8980, नीदरलैंड में 6166, स्वीडन में 5739, इक्वाडोर में 5623, इंडोनेशिया में 4975, मिस्र में 4728, चीन में 4611, इराक में 4603, अर्जेंटीना में 3288, बोलीविया में 2977, रोमानिया में 2269, स्विट्जरलैंड में 1981, फिलीपींस में 1962, ग्वाटेमाला में 1835,आयरलैंड में 1764, पुर्तगाल में 1725, पोलैंड 1694, यूक्रेन में 1717, पनामा 1374, किर्गिजस्तान 1347 और अफगानिस्तान 1271 लोगों की मौत हो चुकी है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com