पीएम मोदी ने सीएम विजय रूपाणी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए रविवार को कहा है कि उन्होंने राज्य के विकास में प्रभावी योगदान दिया है। श्री रूपाणी का आज 62वां जन्मदिन है। फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों के दें ये खास गिफ्ट Best wishes to CM of Gujarat, Shri @vijayrupanibjp on his birthday. He has been making an effective contribution to Gujarat’s progress. Praying for his long and healthy life. — Narendra Modi (@narendramodi) August 2, 2020 श्री मोदी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट किया, “गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य की उन्नति के लिए उन्होंने प्रभावी योगदान किया है। उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।” Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com