Health Care : कैंसर का प्रभावी इलाज हो सकता है हल्दी से, जानिए कैसे हमारे रोज़ाना के खानपान में इस्तेमाल होने वाली हल्दी, जिसका वैज्ञानिक नाम करक्युमा लोंगा है, के इस्तेमाल से कैंसर को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे हल्दी करती है कैंसर सेल्स से लड़ाई। हल्दी में क्या होता है ख़ास? भारतीय खानपान का अभिन्न अंग हल्दी को अपने ऐंटी-बायोटिक, ऐंटी-सेप्टिक पाचक गुणों के लिए जाना जाता रहा है। घादिल्ली के बीएल कपूर मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया है कि हल्दी में क़रीब 20 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ऐंटी-बायोटिक्स की तरह काम करते हैं। वहीं हल्दी के 14 मॉलिक्यूल्स में कैंसररोधी गुण होता है। संयुक्त राष्ट्र बोला-कोराना महामारी के पहले साल में लाखों बच्चों की भुखमरी से मौत की आशंका इसके 12 मॉलिक्यूल्स ऐंटी-ट्यूमर गुणधर्म वाले होते हैं। हल्दी का सबसे प्रमुख कैंसररोधी मॉलिक्यूल है कर्क्यूमिनॉइड। हल्दी कैंसर कोशिकाओं यानी कैंसर सेल्स की बढ़ोतरी को रोकती है। ऐसा हल्दी की ऐंटी-एंजियोजेनिक प्रॉपर्टी के चलते होता है। हल्दी कैंसर सेल्स को नए ब्लड वेसल्स बनाने से रोकती है। इतना ही नहीं कैंसर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया पर हमला करके, उन सेल्स की रिप्रोडक्शन साइकिल को बाधित कर देती है। इससे नए कैंसर सेल्स नहीं बन पाते। मुंबई नगर निगम द्वारा भर्ती की गई 209 नर्सों को अब तक नहीं मिला वेतन कर्क्यूमिन कैंसर के तीनों स्टेजेस में प्रभावी होता है। कर्क्यूमिन टोपोआइसोमेरैसेस नामक एन्ज़ाइम, जो कैंसर की कोशिकाओं की वृद्धि के लिए ज़िम्मेदार होता है, को प्रभावशाली ढंग से कम करता है, जिसके चलते कैंसर सेल्स का ग्रोथ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कैंसर सेल्स कुछ समय बाद कीमोथेरैपी और रेडियोथेरैपी के आदी हो जाते हैं, उनपर इन ट्रीटमेंट्स का उतना असर नहीं होता। जब इन थेरैपीज़ के साथ हल्दी का सेवन किया जाता है, तब कर्क्यूमिन कैंसर सेल्स को छेड़ते रहता है, जिससे वे कीमोथेरैपी के आदी नहीं हो पाते। उनपर कीमोथेरैपी का असर होता है और उन सेल्स के जल्द से जल्द ख़ात्मे में मदद मिलती है। राम मंदिर निर्माण के लिए महावीर मंदिर ट्रस्ट 10 करोड़ रुपये करेगा दान वहीं रेडियोथेरैपी के दौरान भी हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है। हल्दी का घटक कर्क्यूमिन रेडिएशन के साइड-इफ़ेक्ट्स को कम कर देता है। पूरा फ़ायदा पाने के लिए ऐसे करें हल्दी का सेवन हल्दी को आप चाहे तो गुनगुने पानी में डालकर ले सकते हैं या दूध के साथ। हमारी सब्ज़ियों और दाल में तो इसका इस्तेमाल किया ही जाता है। आप रोज़ाना एक चौथाई चम्मच हल्दी का सेवन करके इस जानलेवा बीमारी से लंबे समय तक बचे रह सकते हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com