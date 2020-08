Relationship : कहीं आपका बॉयफ्रेंड आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? आप किसी लड़के से बेइंतेहा प्यार करती हैं, और चाहती हैं कि वो भी आपको उतना ही प्यार करे, आपकी care करे लेकिन उसकी ओर से प्यार वाली feelings नहीं आती हैं या कभी कभी होती हैं और आपको उस पर, उसके प्यार पर शक होता है तो ये संकेत आपके लिए सही नहीं हैं। कई बार होता है की आप लम्बे समय से किसी के साथ रिलेशन में होने के बाद भी आप sure नहीं हैं कि आपका रिश्ता कहाँ तक चलेगा? या आपको लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको उतना महत्त्व नहीं दे रहा है जितना आप उसे दे रही हैं या जितना आपको उस रिश्ते में मिलना चाहिये तो ये संकेत आपके रिश्ते के लिये खतरे की घंटी हैं। इन चार तरीकों से जानिए आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए वफादार है या नहीं… अगर आप अपने बॉयफ्रेंड की परवाह करती हैं, उसका, उसकी भावनाओं का, उसकी खुशियों का ख्याल रखती हैं और उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। लेकिन वो आपकी परवाह नहीं करता है, आपकी तथा भावनाओं की कद्र नहीं करता है, आपको लेकर committed नहीं है तो ये साफ है कि आप उसके लिए सिर्फ टाइमपास हैं और वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारें में बता रहे हैं जिनसे आप ये पता लगा सकती हैं कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे सच्चा प्यार करता है या सिर्फ आपके साथ टाइमपास कर रहा है और आपको इस्तेमाल रहा है। सिर्फ जरुरत के समय आपको याद करे अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे तब प्यार का दिखावा करे जब उसे आपसे कोई काम हो या जब वह आपसे मिलना चाहता हो या वो आपके साथ सेक्स करना चाहता हो और काम निकल जाने के बाद या आपसे मिलने के बाद फिर कई दिन तक आपसे कोई contact ना करे, आपको ignore करे या आपको उससे कोई काम है या आप उससे मिलना चाहती हैं लेकिन वो कोई बहाना करके आपको मना कर देता है, या आपको उससे कोई मदद चाहिये तो कोई ना कोई बहाना बना देता है, तो आपको समझ जाना चाहिये कि आप उसके लिए एक जरुरत की चीज की तरह हैं,जिसे वह अपनी जरुरत के हिसाब से इस्तेमाल कर कर रहा है। ज्यादातर सेक्स की ही बात करे अगर आपका बॉयफ्रेंड रोमांटिक और प्यारभरी बात करने बजाय आपसे ज्यादातर सेक्स से related ही बातें करता है या आप चाहे किसी भी topic पर बात कर रही हों लेकिन वो हर बात को सेक्स की ओर ही ले जाता है तो वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। वो आपसे सिर्फ सेक्स करने के लिए ही जुड़ा हुआ है। कभी कभी या जब दोनों चाहते हों तब थोड़ी बहुत सेक्सी बातें करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन हर समय या किसी serious मुद्दे पर बात करते हुए भी वो बात को सेक्स की तरफ ले जाए तो वो आपसे सेक्स के सिवा कुछ नहीं चाहता। Public Place पर मिलने के बजाय room पर या hotel में मिलने की जिद करे प्यार करने वाले ज्यादातर एकांत ही तलाशते हैं लेकिन एकांत का मतलब हमेशा बंद कमरा या सेक्स करना ही नहीं होता है। प्यार में एकांत का मतलब होता है कि जहाँ दोनों लोग अपने दिल की बात को एक दूसरे से खुलकर कह सकें, खुलकर हंस सकें, खुलकर अपने एहसास को बयां कर सकें। जहाँ कोई आपको बात करते हुए कोई disturb ना करे। लेकिन अगर आपका बॉयफ्रेंड किसी public place जैसे किसी restaurant, park आदि में मिलने के लिए मना करे और अकेले room पर या किसी hotel में मिलने की जिद करे तो मतलब साफ़ है कि वो आपसे सिर्फ सेक्स करना चाहता है। बहुत जल्दी सेक्स की demand करे अगर आपके relation को अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और वो आपसे सेक्स की demand करने लगा है तो इसका मतलब है कि वो आपके बारे में ज्यादा serious नहीं है और उसे आपके बारे में जानने में भी कोई interest नहीं है वो सिर्फ आपसे जल्दी से जल्दी सेक्स करना चाहता है। और फिर ये भी हो सकता है कि एक बार आपसे सेक्स करके वो आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाये। सच्चे प्यार में सेक्स के लिए कभी भी force नहीं किया जाता है। और ना ही शादी से पहले सेक्स उतना जरुरी होता है। किसी भी इंसान के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए थोडा समय लगता है। इसलिए कभी भी सेक्स के लिए जल्दी ना करें। किसी को अच्छी तरह से समझने के लिए कम से कम 3 से 4 महीनों का समय लें। कई बार सेक्स करने के बाद वो प्यार धीरे धीरे कम होने लग जाता है। आपके बॉयफ्रेंड का आपमें interest कम होने लगता है। इसलिए उसे अच्छी तरह से समझकर और काफी सोच विचार कर ही कोई फैसला लें। आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर committed ना हो सच्चे प्यार में जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक दूसरे पर भरोसा करना और दोनों का उस रिश्ते को निभाने के लिये committed होना। जब कोई किसी रिश्ते के लिये पूरी तरह से committed हो जाता है तो उसे उस रिश्ते में बहुत से त्याग करने पड़ते हैं, अपनी बहुत सी आदतों को बदलना पड़ता है, अपनी बहुत सी खुशियों को भूलना पड़ता है, बहुत से ऐसे काम करने पड़ते है जो आपके साथी को खुशी दें, भले ही उनसे आपको ख़ुशी ना मिले। अपने साथी की हर खुशी का ख्याल करना पड़ता है, उसकी फ़िक्र, उसकी परवाह करनी पड़ती है और अपने रिश्ते को पूरी शिददत और ईमानदारी से निभाना पड़ता है। अगर आप ऐसा कर रही हैं और आपका बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर committed नहीं है। और उस पर आपके साथ रिश्ता रखने या टूट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो समय रहते ही संभल जाइये। उसकी Future Planning में आपका कही जिक्र ना हो जब दो लोग सच्चा प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो वे अपने रिश्ते व अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सारे सपने देखते हैं, भविष्य की बहुत सारी योजनायें बनाते हैं और ये सारे सपने वे दोनों मिलकर देखते हैं, और सारी योजनाये एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं। अगर आपके बॉयफ्रेंड की किसी भी future planning में आप का जिक्र नहीं हैं या वो शादी के नाम पर गुस्सा हो जाता है या शादी को लेकर बात ही नहीं करना चाहता है तो समझ जाइये कि आप उसके किसी भी सपने या भविष्य की किसी भी योजना में शामिल ही नहीं हैं। आपकी समस्याओं को Seriously ना ले अगर कोई लड़का आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपकी जिन्दगी से जुड़ी हर समस्या को seriously लेगा। आपकी हर बात को ध्यान से सुनेगा, समझेगा और हर मुश्किल से, हर समस्या से आपको बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा और जिन्दगी की हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ देगा और भावनात्मक रूप से वह कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर वो आपकी समस्याओं को seriously नहीं लेता है और आपकी बातों को अनसुना, अनदेखा कर देता है तो वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है। अपनी गलतियों को ना माने गलतियाँ सभी से होती हैं। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि गलतियाँ करते ही रहें। प्यार में छोटी मोटी गलतियाँ Ignore कर दी जाती हैं। अगर कोई बड़ी गलती है तो उसको बताया जाता है ताकि उसको सुधारा जा सके। और प्यार का मतलब भी यही होता है कि अपनी गलतियों को मानो और उनमें सुधार करो। अगर आपका बॉयफ्रेंड अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता है और अगर मान भी लेता है तो उनमें सुधार नहीं करता है तो उसे आपकी खुशी, आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती हैं अगर आप किसी लड़के के साथ एक साल से भी ज्यादा से relation में हैं और आपको उसकी family के बारे में कोई पता नहीं है या उसने कभी ये बताने की कोशिश नहीं की, या जब आपने उससे उसके परिवार के बारे में बात करने की कोशिश की है या जानने की कोशिश की है तो वह नहीं बताता है या “फिर कभी बताएगा” कहकर टाल देता है तो ये सोचने वाली बात है। अपने दोस्तों को आपसे ज्यादा महत्त्व दे दोस्ती भी एक महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ सारी जिन्दगी बिताना चाहते हैं उसका रिश्ता दोस्ती से थोड़ा ऊपर होता है और जिससे आप प्यार करते हैं उसे सम्मान ओर value भी ज्यादा मिलनी चाहिये। अगर आपका बॉयफ्रेंड ज्यादातर अपने दोस्तों से ही घिरा रहता है और उसके किसी भी दोस्त को या उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को आपके रिलेशन के बारे में पता नहीं है या उसने अपने दोस्तों के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई बताने के बजाय उनसे आपका परिचय एक दोस्त कहकर करवाया है या वो कभी भी अपने किसी दोस्त की पार्टी में आपको साथ लेकर नहीं गया हो तो वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है। कभी आपको कोई surprise नहीं दिया हो अगर आपके बॉयफ्रेंड ने अपनी ओर से आपको कभी कोई surprise नहीं दिया है जैसे – कोई surprise गिफ्ट देना, या surprise बर्थडे पार्टी plan करना, या कोई रोमांटिक डेट plan करना, या कभी आपकी पसंद की कोई चीज खरीदी हो आदि या कभी कोई ऐसी feelings show नहीं की या ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपको पसंद हो या जिससे आपको ख़ुशी मिले या कभी आपको सबसे अलग सबसे special महसूस नहीं करवाया हो, तो बिलकुल साफ़ है कि वो आपको कभी ख़ुशी दे ही नहीं सकता है। वह सिर्फ अपने मतलब से आपके साथ है और आपसे प्यार नहीं करता है। कभी आपको जानने की कोशिश नहीं की अगर आपके बॉयफ्रेंड ने कभी आपकी सोच के बारे में, आपकी भावनाओं, आपके आदर्श, आपकी समस्याओं, आपके interests, आपके सपनो के बारे में जानने की कोशिश नहीं की या आपका कल कैसा था या आपका आज का दिन कैसा कैसा गुजरा, ये जानने की कभी कोशिश नहीं की तो वो कभी भी आपकी भावनाओं की क़द्र नहीं कर सकता, कभी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे आपको ख़ुशी मिले। ऐसे लड़के के साथ आप हमेशा तनाव में ही रहेंगी और आपका रिश्ता लम्बे समय तक नहीं चल पायेगा। अगर आपका बॉयफ्रेंड भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है जैसा ऊपर बातों में बताया है तो ऐसा लड़का आपके लिए ठीक नहीं है। वो आपको कभी भी धोखा देकर जा सकता है। इसलिये जितनी जल्दी हो सके ऐसे लड़के से अपने रिश्तें को ख़त्म कर लें। उससे रिश्ता ख़त्म करना शुरुआत में आपके लियें थोडा तकलीफ भरा हो सकता है लेकिन ऐसा करने से आप भविष्य में आने वाली बहुत बड़ी परेशानी, दुःख और दर्द से बच जायेंगीं।